Дональд Трамп опубликовал себя в образе боксера в Twitter

Очередной эпатажный пост в соцсетях сделал президент США Дональд Трамп. На этот раз на странице хозяина Белого дома в Twitter появилась отредактированная фотография главного героя фильма "Рокки" с лицом главы вашингтонской администрации.

При этом образ Трампа-боксера в перчатках на руках не сопровождается никакими подписями, а на его торсе можно заметить пояс с госсимволикой США.

С учетом текущих острых политических баталий в Вашингтоне вокруг дела об импичменте американскому президенту можно с определенной долей вероятности предположить, что Дональд Трамп позиционирует себя в качестве боксера на политическом ринге американской столицы. Впрочем, можно с уверенностью предположить, что очередной твит президента США вызовет новые обвинения в нарциссизме.

Как отмечает ТАСС, ранее президент США уже размещал на своей странице в этой соцсети отредактированные фотоснимки и коллажи, которые создавали его консервативные сторонники.