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Рубрика: Общество

Палеонтологи нашли в музее "дракона из "Игры престолов"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи описали ранее неизвестный науке род птерозавров, окаменелые останки представителей которого были найдены на территории Германии. Эта эволюционная линия получила название Targaryendraconia в честь королевского дома Таргариенов из популярного телесериала "Игра престолов".

Исследование опубликовано в журнале Historical Biology, а коротко о нем рассказывает National Geographic. Международная группа палеонтологов изучила останки птерозавров, которые в разное время были найдены на территории разных стран, в частности в Великобритании, США, Бразилии и Канаде.

Фото: Scott Persons, professor and museum curator at the College of Charleston
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Внимание исследователей привлекла окаменелость, обнаруженная в Германии еще в 1984 году, а с 1990 года хранящаяся в музее естественной истории в Штуттгарте. Оказалось, что это существо с удивительно темным окрасом принадлежит к ранее неизвестной линии птерозавров - предков современных птиц, "клювы" которых были вооружены острыми зубами.

Считается, что они были первыми позвоночными, поднявшимися в небо. Новый вид получил название Targaryendraco wiedenrothi. Его представители обитали около 130 миллионов лет назад. Род тоже оказался уникальным, что вынудило палеонтологов заново изучить другие окаменелости.

В результате шесть древних существ были описаны заново, поскольку оказались близкими родственниками Targaryendraco wiedenrothi. Их включили во вновь открытую группу, получившую общее название Targaryendraconia.

Представители этого рода имели размах крыльев от трех до восьми метров. Они обладали очень длинными и узкими мордами, а их челюсти заканчивались зубами. Такое строение головы позволяло птерозаврам эффективно ловить рыбу в океане.

Что касается названия, то оно дано в честь вымышленного королевского дома Таргариенов из "Игры престолов". Ведущий автор исследования Родриго Пегас из Национального музея в Рио-де-Жанейро признался, что является большим поклонником этого сериала.

Однако не только это сыграло свою роль. У нового рода птерозавров оказались очень темные кости, что напомнило ученым черных драконов Таргариенов. Кроме того, были проведены биологические параллели. Обычно драконы изображаются с шестью конечностями: у них имеется по четыре ноги и два крыла.

"Но это не имеет никакого биологического смысла, - утверждает Родриго Пегас. - В природе не существовало ни одного известного позвоночного существа, которое имело бы столько конечностей в такой конфигурации".

Создатель "Игры престолов" Джордж Р. Р. Мартин взял за основу анатомию птерозавров, которые были реальными существами, жившими миллионы лет назад. Поэтому у выдуманных им драконов всего по четыре конечности: два крыла и две ноги.

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