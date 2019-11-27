Экс-президент Бразилии рассказал, как Трамп обсуждал интервенцию в Венесуэлу

Экс-президент Бразилии Мишел Темер заявил, что американский лидер Дональд Трамп обсуждал с ним план военного вторжения в Венесуэлу. Как сообщил Темер новостному порталу ALnavío, данный разговор между ним и хозяином Белого дома состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Причем в дискуссии, точное время которой не уточняется, также принимали участие руководители Колумбии и Панамы.

"Трамп пригласил на обед меня, президентов Колумбии (Хуана Мануэля Санчеса) и Панамы (Хуана Карлоса Варелу). Он нас спросил, как организовать интервенцию в Венесуэлу. Сантос и я сказали, что будем принимать дипломатические решения. Что не собираемся что-то делать в военном духе", - цитирует РИА Новости высказывание Темера во время его выступления на мероприятии в Мадриде.

Ранее в МИД России назвали попытку смещения президента Венесуэлы неудавшимся "блицкригом" США. "Не удалась политика санкционного удушения, не удался блицкриг против правительства Мадуро в Венесуэле", - заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Такое заявление высокопоставленный российский дипломат сделал в среду во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай".