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Рубрика: В мире

Экс-президент Бразилии рассказал, как Трамп обсуждал интервенцию в Венесуэлу

Текст: Александр Гасюк

Экс-президент Бразилии Мишел Темер заявил, что американский лидер Дональд Трамп обсуждал с ним план военного вторжения в Венесуэлу. Как сообщил Темер новостному порталу ALnavío, данный разговор между ним и хозяином Белого дома состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Причем в дискуссии, точное время которой не уточняется, также принимали участие руководители Колумбии и Панамы.

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"Трамп пригласил на обед меня, президентов Колумбии (Хуана Мануэля Санчеса) и Панамы (Хуана Карлоса Варелу). Он нас спросил, как организовать интервенцию в Венесуэлу. Сантос и я сказали, что будем принимать дипломатические решения. Что не собираемся что-то делать в военном духе", - цитирует РИА Новости высказывание Темера во время его выступления на мероприятии в Мадриде.

Ранее в МИД России назвали попытку смещения президента Венесуэлы неудавшимся "блицкригом" США. "Не удалась политика санкционного удушения, не удался блицкриг против правительства Мадуро в Венесуэле", - заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Такое заявление высокопоставленный российский дипломат сделал в среду во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

В мире США В мире Южная Америка Бразилия В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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