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27.11.2019 12:54
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, от чего зависит размер "декретных"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сумма пособия по беременности и родам зависит от зарплаты, которую получала женщина за два календарных года, которые предшествовали тому, когда она взяла отпуск по беременности и родам. Нужно ориентировать именно на этот показатель, а не на зарплату беременной в текущем году, рассказали АиФ в Фонде социального страхования РФ.

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Если беременная уходит в декрет в 2019 году, значит, будет учитываться ее доход за 2017 и 2018 гг. На сегодняшний день максимальная сумма, которую может получить женщина за отпуск по беременности и родам длиною 140 дней, - 301 095,20 рублей. Если беременность проходила с осложнениями, такой отпуск длится 156 дней. Максимальная сумма в этом случае - 335 506,08 рублей. При многоплодной беременности отпуск длится 194 дня, а сумма "декретных" может быть до 417 231,92 рублей.

Чтобы получить сейчас этот максимум, в 2017 году надо было за год заработать не меньше 755 тыс. рублей, а в 2018 г. - 815 тыс. рублей. При этом роженица должна быть трудоустроена официально, иначе пособие по беременности и родам получить невозможно, подчеркнули в Фонде социального страхования.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования
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