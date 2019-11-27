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27.11.2019 17:17
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Федерация интеллектуальной собственности и "Роскосмос" подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Федерация интеллектуальной собственности и Госкорпорация "Роскосмос" будут взаимодействовать в режиме реального времени в сфере формирования культуры управления правами интеллектуальной собственности в цифровой среде. Соответствующее соглашение подписали глава Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев и первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников.

Фото: Представлено пресс-службой IP Академии
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По мнению Максима Овчинникова, у "Роскосмоса" есть огромный массив результатов интеллектуальной деятельности, представляющих значительную ценность как для самой Корпорации, так и для российской экономики в целом. "С одной стороны, это исторически накопленные привычные отчеты об исследованиях и разработках, охраняемые авторским правом. Зачастую в них содержится описание технических решений, которые не всегда целесообразно раскрывать через патентование. С другой стороны, мы имеем и радикально новые формы результатов, например, постоянно обновляемые базы спутниковых данных, в том числе дистанционного зондирования земли", - объяснил он. При этом, как считает Овчинников, ни в России, ни в мире пока еще не сформировано универсальных и эффективных практик управления правами на такие разнородные объекты, и здесь Корпорация может предложить качественно новые подходы к работе с интеллектуальной собственностью, в том числе созданной за счет средств федерального бюджета.

Со своей стороны Сергей Матвеев отметил, что современное российское законодательство позволяет развивать новые механизмы, особенно с учетом появления новых дефиниций, таких как "цифровые права". "Крупные отечественные игроки в этом заинтересованы как никто другой. Еще недавно госкорпорации не ставили перед собой задачу системного управления правами и трансфера технологий. Как правило, использование всех результатов интеллектуальной деятельности происходило во внутрикорпоративном контуре. Но сегодня этот процесс нельзя игнорировать. Размещение любого заказа на НИОКР и/или изделие на предприятиях должно сопровождаться заключением лицензионных договоров. Отслеживать создание новых служебных результатов, не важно - произведение это, изобретение или промышленный образец, - нужно как для предотвращения их утечки, так и для дальнейшей работы на глобальном рынке, чтобы доказывать, например, право преждепользования", - сказал Матвеев.

Фото: Фото с сайта WaveForum 2019 waveforum.ru
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Глава ФИС добавил, что инфраструктурное решение IPChain позволяет реализовывать сложное правовое сопровождение с минимальными затратами в цифровой среде.

ФИС и Роскосмос планируют совместно разрабатывать новые подходы к выбору режимов охраны результатов интеллектуальной деятельности, а также критериев для определения тех объектов, которые могут быть использованы в гражданском секторе экономики, и механизмов их прозрачного лицензирования. В целом, по мнению подписантов, внедрение современных практик управления интеллектуальной собственностью - от стимулирования авторов, инженеров, исследователей и конструкторов до охраны и лицензирования на глобальных рынках - позволит достигнуть так называемого "замкнутого цикла", то есть сравнять доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности с инвестициями в их исследования и разработку.

Общество

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