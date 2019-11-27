Ибрагимович стал совладельцем шведского футбольного клуба "Хаммарбю"

Нападающий Златан Ибрагимович приобрел четвертую часть футбольного клуба "Хаммарбю", сообщается на официальном сайте команды.

Ибрагимович, контракт которого с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" завершится через месяц, на днях заинтриговал своих поклонников видеозаписью, где на футболку "Хаммарбю" нанесли его фамилию. Появились слухи о возвращении 38-летнего в шведский чемпионат, однако в среду стало известно, что футболист выкупил 23,5% акций клуба.

"Я помогу "Хаммарбю" стать лучшим в Скандинавии". Я помогу клубу расти, поделюсь с ним своим богатым опытом. Хочу, чтобы у "Хаммарбю" была лучшая в стране академия. У мен есть все ресурсы для этого", - сказал Ибрагимович, чьи слова приводит Aftonbladet.

Ибрагимович заявил, что пока не планирует выступать за "Хаммарбю" как игрок, однако место продолжения своей карьеры не назвал.

В то же время форварда не смущает, что он начинал профессиональную карьеру в составе "Мальме", принципиального соперника "Хаммарбю". Он выразил уверенность, что фанаты "Мальме" поймут и поддержат его в новом начинании.