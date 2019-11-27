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Рубрика: Общество

Сделано открытие, которое поможет избавиться от никотиновой зависимости

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из университета Торонто (Канада) выяснили, какие клетки мозга отвечают за отвращение к никотину. Открытие поможет в создании "новых методов лечения никотиновой зависимости", говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Ученым давно известно, что никотин оказывает двойное воздействие на мозг: он вызывает как удовольствие, так и отвращение. Ранее считалось, что столь противоположные эффекты вызваны тем, что никотин активировал рецепторы в разных частях мозга.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Однако команда ученых под руководством Тарина Гридера после экспериментов на мышах обнаружила, что за эти ощущения отвечают две группы клеток (дофаминовые и ГАМК) - различные популяции нейронов, причем находящиеся в одной области мозга. За этой областью, называемой вентральной областью покрышки (VTA) среднего мозга, закреплены формирование привычек и система вознаграждения.

В опытах участвовали генетически модифицированные мыши без никотиновых рецепторов. Это значит, что животные не испытывают никаких ощущений от воздействия никотина - ни приятных, ни неприятных. Исследователи выборочно вводили им эти рецепторы искусственно. А после воздействия на них больших доз никотина тестировали поведение грызунов.

Оказалось, что удовольствие вызывают нейроны, отвечающие за выработку ГАМК, а неприятные - те, что высвобождают дофамин. Интересно, что это открытие противоречит общепринятому убеждению, что дофамин, "гормон радости, удовольствия", отвечает только за удовольствия, положительные эмоции и служит частью "системы вознаграждения" мозга.

"Никотин поражает разные популяции нейронов в одной и той же области, откуда нейроны затем проецируются в разные участки мозга, - сообщил Гридер. - Отвращение должно присутствовать постоянно, но чем больше курит человек, тем сильнее изменения его рецепторов и процессы передачи сигналов в системе вознаграждения мозга работы мозга".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Когда кто-то курит в первый раз, никотин действует на все рецепторы VTA, стимулируя как удовольствие, так и отвращение. Но когда курение становится привычкой, меняется работа мозга: вместо отвращения появляется тяга, вызванная нехваткой никотина. И организм переключается на удовольствие, говорит Гридер.

Исследователи сообщают, что, когда появляется никотиновая зависимость, меняется, по-видимому, и роль нейронов. "При зависимости меняется система мотивации мозга, - говорит Гридер. - Речь идет не только о том, чтобы чувствовать себя хорошо, а о том, чтобы смягчить негативные, когда в организме недостает никотина".

Ученые надеются, что открытие поможет при лечении никотиновой зависимости. В основе метода может быть тот же подход, что и при лечении алкогольной зависимости: пациентам вводят препарат, который вызывает тошноту при употреблении алкоголя.

"Точно так же можно помочь курильщикам бросить курить, если им дать то, что вызовет у них неприятные ощущения, дискомфорт при употреблении никотина", - сказал Гридер.

Общество Наука Общество Здоровье Алкоголь и табак Борьба с курением
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