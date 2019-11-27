Мужская сборная России отлично выступила в Кубке Дэвиса в Мадриде.

Андрей Рублев (слева) и Карен Хачанов - это прообраз той команды, которая в будущем сможет побороться за Кубок Дэвиса. Фото: REUTERS

Не будучи фаворитом, сумела выйти со второго места в группе в одну четвертую финала, где победила команду Сербии во главе с великим Джоковичем. А в полуфинале при общем счете 1:1 лишь на тай-брейке уступила в третьем сете канадцам. И в будущем году поднявшаяся из самых из теннисных низин команда России обеспечила себе участие в решающей стадии Кубка Дэвиса. Благодаря успеху молодых игроков Карена Хачанова и Андрея Рублева ей не придется биться за это право во всегда непредсказуемых квалификационных матчах.

Об успехе сборной, о ее перспективах и об огромных изменениях в самой игре мы беседуем с 18-кратной чемпионкой СССР Анной Владимировной Дмитриевой, первой из наших теннисисток добившейся успехов и на кортах Уимблдона. Мы знакомы долгие годы. И наше общение на "ты" в данном случае совсем не фамильярность.

Анна Владимировна, как тебе наши? Мне где-то почудилось, что возвращаемся в 2002, 2006 годы, когда Евгений Кафельников, Марат Сафин и Миша Южный брали Кубок Дэвиса.

Анна Дмитриева: Ну, это еще не окончательно сложившаяся команда. Говоря о Карене Хачанове и Андрее Рублеве, я бы сказала, что это прообраз той сборной, которая в скором времени, возможно, поборется за Кубок. Я обязательно добавлю сюда и третьего нашего игрока Даниила Медведева.

А мне как-то не хочется его добавлять. Два наших парня бились в Мадриде без всяких замен и передышек. А Медведев играть за сборную не согласился: устал.

Анна Дмитриева: Здесь я бы с тобой абсолютно не согласилась. Дело в том, что он был выхолощен тяжелейшим сезоном, отдал и до Кубка Дэвиса все силы, выиграв несколько крупных соревнований и попав в итоговый турнир АТП. Я бы сказала, что он просто здорово помог капитану нашей сборной Шамилю Тарпищеву. Не ставить его, пятого номера в мире, стоящего в классификации выше Хачанова и Рублева, было бы неудобно. А играть так великолепно, как два месяца назад, Медведев не мог. Думаю, он заранее согласовал этот свой отказ с Шамилем.

Сегодня теннис уже другой. Это игра бешеных скоростей

Ты уже несколько раз упоминала Тарпищева. Наш Шамиль Анвярович побил все рекорды пребывания на посту капитана. В 71 год такой же энергичный, доброжелательный, игроков постоянно подбадривающий.

Анна Дмитриева: Да, но при чем тут рекорды? Все привыкли видеть его сидящим на капитанской скамеечке. Это его место. Но, знаешь, в будущем году на Кубке АТП капитаном будет Марат Сафин. Посмотрим, что из этого получится.

Анне Дмитриевой перемены в любимом виде спорта видны как никому другому. Фото: REUTERS

Аня, позволь, напомню читателям, что Кубок АТП - командный турнир с участием 24 сборных, который пройдет в 2020-м в Австралии. И призовой фонд его - 15 миллионов долларов. А как тебе современный теннис? Сразу признаюсь: мне не нравится. Побеждает не игрок, а его подача. Комбинации, тонкие обманы, долгие обмены ударами - редкость.

Анна Дмитриева: С одной стороны - да. Но давай так: теннис действительно изменился, и теперь он иной, не тот, к которому привыкли. Он мощный и исключительно быстрый. Темп возрос, и как! Но и при бешеных скоростях лучшие теннисисты научились демонстрировать классную игру. Да, это удается только тем, кто в топе, а лучший среди всех - испанец Надаль. Но и наша тройка ребят тоже хороша. Добавь сюда грека Стефаноса Циципаса - сына известной нашей теннисистки Юлии Сальниковой и внука знаменитого футболиста "Спартака" Сергея Сальникова. Еще есть Денис Шаповалов.

Его папа с мамой уехали, обосновались в Израиле, потом переехали уже с Денисом в Канаду.

Анна Дмитриева: Видишь, сколько нашего народа. А то, что сегодня игра другая, я согласна. Потому и приняла решение: больше теннисные матчи по телевидению я не комментирую.

Почему? И с чего? Молодым комментаторам у тебя учиться и учиться.

Анна Дмитриева: Понимаешь, мой теннис ушел. Прошло и мое время. Я не против скоростей, но это - уже не мое, и я приняла решение.