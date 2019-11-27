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Рубрика: В мире

Известное противоопухолевое средство оказалось опасным для жизни

Текст: Нива Миракян (Рим)

Итальянские фармацевты бьют тревогу по поводу безответственного приема популярного противоопухолевого средства метотрексат. Этот препарат показан при множестве серьезных заболеваний, среди которых онкологические болезни, ревматоидный артрит, псориаз и ряд других аутоиммунных недугов.

Фото: Pixabay
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По мнению ученых итальянского агентства по лекарственным препаратам (AIFA), существует прямая взаимосвязь между бесконтрольным принятием метотрексата и развитием смертельно опасных заболеваний. Специалисты сетуют на то, больные зачастую принимают лекарство каждый день вместо предписанного еженедельного курса.

Они настаивают на том, что медицинское средство, неграмотное использование которого может вызывать побочные эффекты, должны назначать только врачи, имеющие опыт применения соответствующих препаратов. Перед его употреблением пациентам рекомендуется тщательным образом изучить инструкцию совместно с лечащим врачом. А соцработникам и сиделка, которые ведут уход за людьми, страдающими от раковых заболеваний, следует знать симптомы передозировки.

Фармацевты уверяют, что в скором времени будут введены дополнительные меры для предотвращения ошибок дозирования. В частности, на внешней и внутренней упаковке будут размещены четкие предупреждения и обновления информации о характеристиках продукта.

В мире Европа Италия Общество Здоровье
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