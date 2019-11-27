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Рубрика: Власть

Кабмин будет финансировать содержание Ново-Иерусалимского монастыря

Текст: Владимир Кузьмин
Завершено восстановление Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. Средства на его содержание правительство будет выделять отдельной строкой в бюджете, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В течение последних десяти лет в уникальном памятнике архитектуры, основанном еще в середине XVII столетия, ударными темпами шли реставрационные работы. За эти годы в монастыре велись комплексная научная реставрация объектов, укрепление фундамента и грунтов оснований башен, воссоздание интерьеров и благоустройство территории.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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В 2008 году Дмитрий Медведев поддержал инициативу патриарха Алексия II и учредил специальный благотворительный фонд, вместе с предстоятелем РПЦ возглавив его попечительский совет. Через него свой вклад в восстановление Нового Иерусалима делали компании, организации и обычные граждане со всей страны.

Итоговое заседание совета глава правительства провел в среду. "Цель, ради которой попечительский совет был создан, достигнута. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь полностью во всей красе восстановлен", - заявил он о выполнении поставленной десять лет назад задачи.

Премьер-министр признался, что гордится результатом реставрационных работ, проведенных как в главном соборе комплекса, так и на остальных его объектах. Наибольшие трудности, рассказал он, вызвало восстановление ротонды Воскресенского монастыря. "Там настолько сложные были работы, что до сих пор я удивляюсь, как это быстро удалось сделать", - сказал он. Также восстановлена уничтоженная в 1941 году немецкими войсками колокольня, редчайший изразцовый иконостас ХVII века. С 2009 года на реставрацию монастырского комплекса федеральный бюджет выделили в общей сложности почти 10 миллиардов рублей.

"Сейчас, надеюсь, созданы все условия для полноценной жизни монастыря, чтобы туда приезжали паломники, просто туристы смогли посмотреть монастырь", - подчеркнул Медведев. В этом году, по его данным, Новый Иерусалим посетили более 150 тысяч человек.

Теперь перед обителью стоят два вопроса: содержание и развитие. "Правительство приняло решение выделять по отдельной строчке регулярное финансирование на содержание объектов, чтобы их можно было сохранять в том великолепии, в котором они сейчас существуют", - сообщил премьер. Он отметил важность того, чтобы в будущем Новый Иерусалим оставался просветительским центром.

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В РПЦ уже наметили дальнейшие шаги для развития монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что сейчас необходимо сконцентрироваться на восстановлении конного двора конца XIX века и гидросистемы с прудами. На базе первого планируется учредить образовательный центр, а гидросистема - это не только возможность для самообеспечения монастыря и развития экотуризма. "Печальный случай с собором Нотр-Дам де Пари показал, насколько важно иметь рядом с памятниками водный запас", - заявил патриарх.

Глава Русской православной церкви также попросил задуматься о передаче Новому Иерусалиму расположенного рядом разрушенного здания бассейна, восстановлении двух исторических гостиниц с прилегающей инфраструктурой и создании паломнического центра.

- Хотел бы выразить надежду на то, что при организации последующих работ сохранится прежняя модель финансирования, которая уже показала свою эффективность, - сказал Кирилл. - Считаю важным продолжить взаимодействие с Федеральным агентством по делам национальностей России по документальному оформлению субсидий из федерального бюджета, направляемых фонду для подготовки монастырских объектов, в которых предполагается проводить, в том числе, и духовно-просветительские мероприятия.

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