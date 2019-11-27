Как распознать компьютерного афериста

Больше половины москвичей, которые обращаются в городской онлайн-сервис "Чудо техники", жалуются, что становятся жертвами мошенников, вызывая на дом компьютерного мастера. Часто такие ремонтники "находят" вымышленные поломки и выставляют за свои услуги завышенные чеки.

Объявления с предложением починить компьютер часто встречаются на подъездах и остановках. Текст обычно сопровождается черно-белыми фото молодых людей или улыбающихся в 32 зуба голливудских актеров. Мастера обещают приехать домой, решив проблему быстро и без наценок. "Вы звоните конкретному и, как вам кажется, частному мастеру, а по телефону с вами разговаривает девушка с поставленным голосом - оператор колл-центра. Почему? Это одна из уловок мошенников, ведь студенту, который живет в соседнем подъезде, люди доверяют больше. Вам кажется, что это будет дешево, потому что частный мастер работает на себя, - объяснил "РГ" Роман Сендик, генеральный директор АО "Электронная Москва" - оператора городского сервиса "Чудо техники". - Некоторые фирмы, притворяясь студентами, еще и избегают ответственности. Они не составляют договор, не дают акт о выполненных работах, а если вас обманут, то доказать это будет невозможно".

Еще одна приманка - большая скидка. Например, пенсионерам часто сбрасывают цену на 30%. По словам Романа Сендика, минимальная стоимость выезда мастера в Москве - 500 рублей. Недобросовестный ремонтник, говорит он, обязательно "найдёт" на компьютере сотню вирусов.

- Как показывают наши исследования серого рынка, такой мастер обойдется жителю в среднем в 6 тысяч рублей. Цена "от" в объявлении ничем не ограничена и дает мастеру свободу действий, а бесплатная диагностика, даже за счет оборота, - всегда обман, - подчеркнул Роман Сендик. - Диагностика будет включена мошенником в стоимость ремонта под видом других услуг. Когда вы откажетесь от ремонта, мастер обязательно потребует оплаты холостого выезда и может даже заблокировать или забрать с собой компьютер, пока не заплатите.

При этом разблокировка компьютера, которую предлагает мастер, возможна при предъявлении чека на покупку устройства. Остальные виды разблокировки - незаконны.

Иногда мастер может предложить ремонт и чистку компьютера. Такие работы проводятся только в сервисном центре и с помощью специальных приборов. Подготовка и квалификация ремонтника должны быть соответствующими.

Если компьютер мастер забирает с собой, возможны два варианта. Его действительно починят и даже выдадут чек или товарную накладную, но часть дорогих оригинальных запчастей могут заменить старыми или менее производительными. Или же мастер исчезнет вместе с устройством.

Найти честный сервисный центр реально и в интернете, и по уличной вывеске. Важно помнить: добросовестная фирма не скрывает номер телефона, фактический и юридический адреса. На сайте правильного сервисного центра обязательно указаны реквизиты юрлица, размещен прейскурант на типовые виды ремонта. При этом в нем не может быть цен с пометкой "от" на все предоставляемые услуги. Еще советуют смотреть, авторизован ли сервис каким-либо производителем техники. Чтобы получить сертификат на обслуживание его продукции, сервисный центр обязан пройти ряд юридических и технических проверок. Не будут лишними и отзывы на проверенных сайтах и форумах.

Кстати

Что делать, если вы все же откликнулись на сомнительное объявление?

- Не вызывать мастера, если в момент его приезда кроме вас никого не будет дома. Важно, чтобы рядом были друзья или члены семьи, тогда мошеннику будет сложнее на вас давить;

- Не отдавайте мастеру устройство для ремонта за пределами квартиры;

- При передаче техники в ремонт обязательно требуйте акт приема техники и акт о диагностике. С вами должны составить договор, подписать акт выполненных работ. Мастер должен отправить эту информацию в налоговую и нести гарантийные обязательства.

- Проверяйте наличие подписей и печатей в акте приема-передачи. Если сервисный центр или мастер откажут вам в возврате вашего устройства и будут незаконно удерживать вашу собственность, вы сможете пойти в полицию и написать заявление, приложив к нему чек на покупку. Полиция должна помочь даже в том случае, если по каким-либо причинам вам не дали акт приема техники.

- Если мастер запрашивает подозрительно большую сумму, отказывайтесь! В этом случае стоит назвать минимальную сумму, которую готовы отдать. Если мастер будет настаивать на своей цене, предложите вызвать полицию.