Как распознать компьютерного афериста

Новости

Британии предрекли полное поражение в войне с Россией 11:42
За три года в Москве заменят почти 9 тысяч лифтов 11:33
Силуанов рассказал о директивах госкомпаниям по росту производительности 11:32
В Госдуме ответили на призыв четырех стран о Керченском проливе 11:32
У "Нового папы" появилась точная дата премьеры 11:32
Промоутер подтвердил, что бой Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля 11:22
В Дагестане пропали трое школьников 11:22
В Дзержинске дети вынуждены учиться в треснувшем здании школы 11:22
Лукашенко направился с рабочим визитом в Бишкек на саммит ОДКБ 11:20
В Москве задержали подпольных банкиров за мошенничество на 52 млн рублей 11:20
США ввели санкции в отношении компании, закупающей топливо для Кубы 11:19
Не вышло: российские винтовки попытались скопировать в Европе 11:19
В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой 11:12
В Совфеде назвали безосновательным призывы к РФ уважать суверенитет Украины 11:12
Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро 11:05
Жителя Иркутска арестовали за призывы воевать в Сирии на стороне "ИГ" 10:51
В Приморье подросток раздал одноклассникам шарики ртути 10:48
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью 10:45
Новый Sandero станется современным 10:40
Беларусь планирует упростить безвизовый режим 10:37
Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС 10:33
Замерзший на трассе "Колыма" испанец решил повторить путешествие 10:32
Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии 10:29
Падающий уровень рождаемости в США установил новый антирекорд 10:16
На трассе под Воронежем появилась светящаяся разметка 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В "РГ" пройдет онлайн-трансляция пресс-конференции о причинах погодных катаклизмов
В "РГ" пройдет онлайн-трансляция пресс-конференции о причинах погодных катаклизмов
27.11.2019 11:07
Рубрика: Общество

Как распознать компьютерного афериста

Текст: Сергей Жуков
Больше половины москвичей, которые обращаются в городской онлайн-сервис "Чудо техники", жалуются, что становятся жертвами мошенников, вызывая на дом компьютерного мастера. Часто такие ремонтники "находят" вымышленные поломки и выставляют за свои услуги завышенные чеки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Объявления с предложением починить компьютер часто встречаются на подъездах и остановках. Текст обычно сопровождается черно-белыми фото молодых людей или улыбающихся в 32 зуба голливудских актеров. Мастера обещают приехать домой, решив проблему быстро и без наценок. "Вы звоните конкретному и, как вам кажется, частному мастеру, а по телефону с вами разговаривает девушка с поставленным голосом - оператор колл-центра. Почему? Это одна из уловок мошенников, ведь студенту, который живет в соседнем подъезде, люди доверяют больше. Вам кажется, что это будет дешево, потому что частный мастер работает на себя, - объяснил "РГ" Роман Сендик, генеральный директор АО "Электронная Москва" - оператора городского сервиса "Чудо техники". - Некоторые фирмы, притворяясь студентами, еще и избегают ответственности. Они не составляют договор, не дают акт о выполненных работах, а если вас обманут, то доказать это будет невозможно".

Фото: iStock
Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками

Еще одна приманка - большая скидка. Например, пенсионерам часто сбрасывают цену на 30%. По словам Романа Сендика, минимальная стоимость выезда мастера в Москве - 500 рублей. Недобросовестный ремонтник, говорит он, обязательно "найдёт" на компьютере сотню вирусов.

- Как показывают наши исследования серого рынка, такой мастер обойдется жителю в среднем в 6 тысяч рублей. Цена "от" в объявлении ничем не ограничена и дает мастеру свободу действий, а бесплатная диагностика, даже за счет оборота, - всегда обман, - подчеркнул Роман Сендик. - Диагностика будет включена мошенником в стоимость ремонта под видом других услуг. Когда вы откажетесь от ремонта, мастер обязательно потребует оплаты холостого выезда и может даже заблокировать или забрать с собой компьютер, пока не заплатите.

При этом разблокировка компьютера, которую предлагает мастер, возможна при предъявлении чека на покупку устройства. Остальные виды разблокировки - незаконны.

Иногда мастер может предложить ремонт и чистку компьютера. Такие работы проводятся только в сервисном центре и с помощью специальных приборов. Подготовка и квалификация ремонтника должны быть соответствующими.

Если компьютер мастер забирает с собой, возможны два варианта. Его действительно починят и даже выдадут чек или товарную накладную, но часть дорогих оригинальных запчастей могут заменить старыми или менее производительными. Или же мастер исчезнет вместе с устройством.

Найти честный сервисный центр реально и в интернете, и по уличной вывеске. Важно помнить: добросовестная фирма не скрывает номер телефона, фактический и юридический адреса. На сайте правильного сервисного центра обязательно указаны реквизиты юрлица, размещен прейскурант на типовые виды ремонта. При этом в нем не может быть цен с пометкой "от" на все предоставляемые услуги. Еще советуют смотреть, авторизован ли сервис каким-либо производителем техники. Чтобы получить сертификат на обслуживание его продукции, сервисный центр обязан пройти ряд юридических и технических проверок. Не будут лишними и отзывы на проверенных сайтах и форумах.

Кстати

Что делать, если вы все же откликнулись на сомнительное объявление?

- Не вызывать мастера, если в момент его приезда кроме вас никого не будет дома. Важно, чтобы рядом были друзья или члены семьи, тогда мошеннику будет сложнее на вас давить;

Фото: Сергей Михеев
В ЦБ рассказали, как действуют телефонные мошенники

- Не отдавайте мастеру устройство для ремонта за пределами квартиры;

- При передаче техники в ремонт обязательно требуйте акт приема техники и акт о диагностике. С вами должны составить договор, подписать акт выполненных работ. Мастер должен отправить эту информацию в налоговую и нести гарантийные обязательства.

- Проверяйте наличие подписей и печатей в акте приема-передачи. Если сервисный центр или мастер откажут вам в возврате вашего устройства и будут незаконно удерживать вашу собственность, вы сможете пойти в полицию и написать заявление, приложив к нему чек на покупку. Полиция должна помочь даже в том случае, если по каким-либо причинам вам не дали акт приема техники.

- Если мастер запрашивает подозрительно большую сумму, отказывайтесь! В этом случае стоит назвать минимальную сумму, которую готовы отдать. Если мастер будет настаивать на своей цене, предложите вызвать полицию.

Общество Соцсфера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Пушков ответил на призыв четырех стран к РФ уважать суверенитет Украины
Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане
Турция не стала принимать план НАТО по "защите" от России
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью