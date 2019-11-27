Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

В последнюю неделю 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря, а после вернутся на работу уже в следующий четверг, 9 января. То есть спустя два рабочих дня после каникул людей в России снова ждут выходные.

Как ранее выяснил сервис Superjob, подавляющее большинство работников (84 процента) хотят, чтобы день 31 декабря стал выходным. Особенно заинтересованы в этом женщины, которым необходимо успеть подготовиться к празднику. Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Как утверждают опрошенные "РГ" эксперты, в ряде случаев начальство готово перенести рабочий день 31 декабря на другой день.