Совсем скоро в российских домах начнут бегать союзные лифты

А выпускают союзные лифты на совместном российско-белорусском предприятии "МЛМ Воздухотехника".

Но при чем тут воздухотехника? Очень просто: предприятие создано двумя фирмами - российской с таким "редким" названием и белорусской - "Могилевлифтмаш". На днях в Москве прошла презентация новой линейки лифтов, разработанной этими фирмами совместно.

Как нам пояснили на заводе, новая серия призвана удовлетворить потребности трех сегментов рынка: заменить лифты по программе капитального ремонта, начать поставки в дома, строящиеся по Московской программе реновации, и, в-третьих, лифты установят в жилых зданиях, построенных по новейшим стандартам качества и надежности. Кстати, серию так и назвали: "модернизация - реновация - комфорт". К этому можно еще добавить и энергоэффективность продукции.

Для создания новых моделей было взято всё лучшее из имеющихся конструктивных разработок могилевского лифтового завода; с другой стороны - лифтовые компоненты высокого качества, произведенные "Воздухотехникой" по лицензиям ведущих европейских фирм.

Обозреватель "СОЮЗа" лично оценил комфорт и дизайн новых кабин. Они выполнены с использованием нержавейки, а внутри напоминают аквариум, стенки которого от пола до потолка стеклянные. Благодаря этому при подъеме можно созерцать все происходящее на улице, а не чувствовать себя замурованным в ящике. Но больше всего понравилось голосовое управление: войдя в лифт, не надо нажимать никаких кнопок. Просто называете номер этажа, и лифт начинает плавно и бесшумно подниматься или опускаться.

Стартовала программа производства лифтов на российско-белорусском предприятии совсем недавно - в мае этого года. Обращаясь к участникам презентации, Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что первые 40 лифтов уже действуют и потенциальным покупателям можно продемонстрировать эффективность их работы.

- "Могилевлифтмаш", - подчеркнул Посол, - является самым крупным на постсоветском пространстве предприятием подобного профиля, только в прошлом году им было произведено почти 15 тысяч лифтов. А главное - все они в деле.

Российско-белорусское совместное предприятие станет выпускать лифты грузоподъемность от 400 кг до двух с половиной тонн. В текущем году на московской площадке планируется выпустить полтысячи лифтов. В следующем году планируется удвоить их количество. Когда же производство выйдет на полную мощность, планируемый объем достигнет десяти тысяч единиц в год.

На презентации присутствовали представители федеральных министерств и ведомств России, Правительства Москвы и Московской области, российских регионов, торговых представительств, члены Российско-Белорусского делового совета. Гости отмечали, что совместное предприятие является примером успешной промышленной кооперации и экономической интеграции России и Беларуси, а новая линейка пассажирских лифтов соответствует требованиям ускоренной программы по замене лифтов в многоквартирных домах с учетом пожеланий заказчиков и крупных строительных фирм.

Кстати, ежегодно в России устанавливается около 40 тысяч лифтов. Около 90% из них - это лифты белорусского и российского производства. К 2020 году в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование. В жилых домах России свыше 110 тысяч лифтов уже отработали свой нормативный срок. Это составляет четверть всего лифтового парка.

Тем временем

Беларусь рассчитывает на более тесную кооперацию с российскими машиностроителями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 ноября на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, который приехал в Беларусь с рабочим визитом. Александр Лукашенко считает, что потенциальных точек роста у Беларуси и российского эксклава предостаточно. В пример он привел запуск российской компанией "Содружество" маслоэкстракционного завода в Сморгони, участие Осиповичского завода автомобильных агрегатов в программе локализации на калининградском предприятии "Автотор Холдинг". Как известно, в самом западном российском регионе с успехом эксплуатируются и минские автобусы. По мнению белорусского президента, можно еще расширить парк пассажирской техники за счет электробусов "Белкоммунмаш". Он также предложил идти дальше - организовать совместную сборку этой техники в Калининградской области.