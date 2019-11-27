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Рубрика: В мире

Киев и Донецк начали обсуждение закона об "особом статусе"

Власти Донецкой народной республики заявили о старте переговоров с Киевом. В рамках переговоров в политической подгруппе в Минске стороны планируют обсудить особый статус региона.

Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе
Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
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"Сегодня группа по политическим вопросам наконец-то приступила к обсуждению необходимых поправок к закону об особом статусе Донбасса, - цитирует "Интерфакс" главу МИД ДНР Наталью Никонорову. - На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации "формулы Штайнмайера" в данный закон",

По словам Никаноровой, принятый в 2014-м году закон об особом статусе фактически так и не вступил в силу.

"Более эффективно данная деятельность может быть реализована в формате письменно оформленных предложений с тем, чтобы как можно более детально и внятно обозначить все имеющиеся предложения по поправкам, - подчеркнула она. - При этом, необходимо четко понимать, что залогом конституционности данного закона является согласованное сторонами закрепление его положений в конституции".

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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