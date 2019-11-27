Китай стал рекордсменом по числу посольств, впервые обогнав США

Китай впереди планеты всей по числу дипломатических представительств в мире. Об этом свидетельствуют данные международного аналитического центра Lowy Institute.

Согласно опубликованному сегодня "Глобальному дипломатическому индексу", по этому показателю, который считается важным индикатором внешнеполитического влияния любой страны, Пекин впервые в истории потеснил с почетного первого места США.

В настоящее время у КНР 276 посольств и консульств по всему миру. США - на втором месте, у них сейчас 273 диппредставительств за рубежом. Замыкает тройку Франция - у нее только 250 дипломатических миссий. Россия занимает пятое место с показателем 242.

За последнее время Китай открыл ряд представительств в Африке и АТР. Речь идет о Буркина-Фасо, Гамбии, Доминикане, Сальвадоре, Сан-Томе и Принсипи. США, напортив, были вынуждены закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге.