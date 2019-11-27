Лавров: Киеву нужны прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР

Украинскому руководству нужны прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Бишкеке.

По словам российского министра, данная проблематика будет на повестке дня предстоящего "нормандского" саммита в Париже, который намечен на 9 ноября.

"Мы слышали от прошлой администрации на Украине, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского... Обо всем этом будем говорить на саммите", - сказал глава ведомства.

Россия, продолжил Лавров, как участница контактной группы и участница "нормандской четверки" будет делать все возможное, чтобы "помочь преодолению украинского кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей".