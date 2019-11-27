Во время визита в Бишкек, где в среду проходила подготовка к саммиту ОДКБ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров смог немного расслабиться. Все официальные мероприятия были запланированы только на вторую половину дня, что большая редкость для главы российского МИД, рабочий день которого во время заграничных поездок обычно начинается довольно рано и отличается плотным графиком.

Впрочем, оно и понятно, ведь на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ предстояло подвести итоги 2019 года, принять документы, работа над которыми велась на протяжении многих месяцев, озвучить планы и приоритеты на 2020 год, в течение которого Россия будет председательствовать в организации (отсчет начнется уже в четверг). С учетом того, что почти все было подготовлено заранее, и никаких неожиданностей не предвиделось (разногласий по наиболее важным вопросам в рядах ОДКБ просто нет, главная проблема прошлогоднего саммита - кто должен занимать пост генсека - была давно разрешена), у Лаврова появилась возможность насладиться солнечным (и в то же время туманным) морозным утром. В отличие от Москвы, где снег пошел только в тот момент, когда самолет министра готовился к взлету, в Бишкеке зима уже вступила в свои права. И на пути из аэропорта глава МИД РФ имел возможность полюбоваться выглядывающими из тумана припорошенными снегом пушистыми елями.

В самом Бишкеке, по которому с утра успел пробежаться корр. "РГ", мало что напоминало о том, что в городе уже через сутки пройдет саммит ОДКБ. Прохожие, как обычно, спешили по своим делам, то и дело поскальзываясь на льду, на улицах велась привычная торговля. И лишь в центре, возле главной площади Бишкека Ала-Тоо, появились ограждения и большое количество милиционеров. На соседних зданиях развесили плакаты с надписями "ОДКБ", "Оборона, дружба, безопасность, братство", а на столбах - флаги стран-членов организации.

Само заседание, ради которого Лавров прилетел в Бишкек, было отложено "на десерт". Начал же свою официальную программу российский министр с выступления перед профессорами и слушателями Дипакадемии. Это уже, можно сказать, традиция: Лавров частенько выступает в вузах при внешнеполитических ведомствах стран бывшего Советского союза, когда прибывает туда с визитом. Правда, в этот раз главе МИД РФ еще и присвоили звание почетного профессора, далеко не первое в списке его регалий (в той же Киргизии он является почетным доктором Киргизско-российского славянского университета). Перед прибытием Лаврова преподаватели напоминали студентам, что надо хорошо себя вести и не позорить их перед высоким гостем, а по окончании общения с министром под грузом полученных впечатлений не забыть прийти на лекции, которые никто не отменял.

В своей речи Лавров отметил, что "Россия и страны Центральной Азии не просто соседи, но испытанные временем партнеры", политика, проводимая Москвой "лишена двойных стандартов", РФ не ставит перед другими странами выбор "с нами или против нас", "оказывает поддержку и выстраивает отношения со всеми странами Центральной Азии".

Обращенные к нему вопросы касались в большинстве случаев ситуации в регионе, отношений России с Западом и, конечно же, с Киргизией. Никаких открытий российский министр не сделал, повторив очередной раз все то, что он вынужден уже который год разъяснять как иностранным журналистам, так и студентам: идет процесс формирования большой Евразии, ведутся работы по сопряжению ЕвразЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", реализуются многочисленные проекты, в том числе с Киргизией, а западные санкции были введены после того, как в Крыму в ответ на отмену закона, гарантировавшего права русскоязычного меньшинства, прошел референдум о присоединении к России (хотя это было пять лет назад, все еще приходится разъяснять, что же тогда произошло).

Впрочем, глава МИД РФ раскрыл некоторые детали заседания глав государств ОДКБ, которое пройдет в четверг. По его словам, лидеры рассмотрят шаги по укреплению границ с Афганистаном, откуда в Центральную Азию могут проникнуть террористы. "Они хотят создать на севере Афганистана плацдарм для экспансии в Центральную Азию и особо этого не скрывают. Мы, конечно, хотим, чтобы наши союзники чувствовали себя в безопасности, да и сама Россия чувствовала бы себя в безопасности", - отметил Лавров, добавив, что подобные меры помогут и в борьбе с наркотрафиком.

Главное мероприятие среды - совместное заседание СМИД, СМО и КССБ - прошло за закрытыми для СМИ дверями. Однако "РГ" стало известно, что на нем планировалось обсудить около 20 вопросов (большинство документов будут подписаны в четверг лидерами стран ОДКБ). Речь идет о совместном заявлении о противодействии вызовам и угрозам на Ближнем Востоке и на севере Африки, процедуре назначения генсека организации, укреплении афгано-таджикской границы, программе празднования 75-летия Победы и ряде других.

Как отметил на неожиданном пресс-подходе Лавров, "заседание прошло очень подготовленным", участники "сконцентрировались на задачах укрепления потенциала ОДКБ в различных сферах", был подготовлен "солидный пакет документов". Среди них министр выделил проект совместного заявления о совершенствовании международного сотрудничества в целях укрепления международной и региональной стабильности. "В ситуации, когда глобальная безопасность серьезно расшатывается, важно, чтобы международное сообщество добивалось уважения к договоренностям, юридически обязывающим документам, различным конвенциям", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он также отметил, что у ОДКБ очень устойчивое будущее, в условиях, когда нарастают различные угрозы, совместно купировать их гораздо эффективнее. "Для России это имеет особое значение, так как со странами Центральной Азии у нас фактически нет границ, и надо укреплять общие", - заявил Лавров. Что касается возможного расширения организации за счет новых членов, то уже ведется взаимодействие с Сербией, она участвует как наблюдатель в Парламентской ассамблее, может привлекаться как участник или наблюдатель на учениях. "Этот опыт можно распространить и на другие страны", - отметил министр.

Завершилось заседание церемонией передачи жезлов в виде четырехконечной звезды ОДКБ на подставке, символизирующих председательство в организации. Лавров получил его из рук главы МИД Киргизии Чингиза Айдарбекова, а замглавы минобороны РФ Андрей Фомин и секретарь СБ РФ Николай Патрушев точно такие же - от своих коллег (отличались они только надписями: председатель СМИД, председатель СМО и председатель КССБ ОДКБ). А еще Лаврову, как и остальным главам МИД, досталась медаль к 75-летию МИД Киргизии, произошло довольно буднично, практически в коридоре, когда все остальные участники совещания разошлись по своим делам.

Завершился рабочий день российского министра двусторонними переговорами с киргизским коллегой и подписанием плана сотрудничества МИД двух стран на 2020-2021 годы. Изначально планировалось, что именно с этого и начнется программа Лаврова. Изменения внес форс-мажор: задержался самолет президента Казахстана Касым-Жолмарта Токаева, совершавшего госвизит в Киргизию, перенеслась и его встреча с президентом Сооронбаем Жээнбековым, на которой должен бы присутствовать Айдарбеков. И из-за этого заседание СМИД, СМО и КССБ тоже началось с опозданием.

Мнение

Как рассказал "РГ" эксперт РСМД, проректор по международной деятельности Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин, "ОДКБ - это не военный блок в старом смысле, у него нет экспансионистских амбиций, это альянс для стабильности государств-участников". По его мнению, "в рамках российского председательства организация продолжит исповедовать "здоровый консерватизм", блокируя угрозы террористического интернационала с Юга и сдерживая вмешательство во внутренние дела государств-членов извне". Среди других приоритетов эксперт назвал принятие единых стандартов в оборонно-промышленных комплексах стран ОДКБ, создание институтов партнеров и наблюдателей. "Здесь ОДКБ отстает от НАТО и могло бы выстроить партнерские отношения, например, с Узбекистаном или Сербией, у которых уже есть соглашения с НАТО", - считает Сутырин. Он также полагает, что в следующем году будет сделан упор на празднование 75-летия Победы, поскольку на нее завязаны "историческая память и противодействие неонацизму".

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