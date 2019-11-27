Впрочем, оно и понятно, ведь на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ предстояло подвести итоги 2019 года, принять документы, работа над которыми велась на протяжении многих месяцев, озвучить планы и приоритеты на 2020 год, в течение которого Россия будет председательствовать в организации (отсчет начнется уже в четверг). С учетом того, что почти все было подготовлено заранее, и никаких неожиданностей не предвиделось (разногласий по наиболее важным вопросам в рядах ОДКБ просто нет, главная проблема прошлогоднего саммита - кто должен занимать пост генсека - была давно разрешена), у Лаврова появилась возможность насладиться солнечным (и в то же время туманным) морозным утром. В отличие от Москвы, где снег пошел только в тот момент, когда самолет министра готовился к взлету, в Бишкеке зима уже вступила в свои права. И на пути из аэропорта глава МИД РФ имел возможность полюбоваться выглядывающими из тумана припорошенными снегом пушистыми елями.
В самом Бишкеке, по которому с утра успел пробежаться корр. "РГ", мало что напоминало о том, что в городе уже через сутки пройдет саммит ОДКБ. Прохожие, как обычно, спешили по своим делам, то и дело поскальзываясь на льду, на улицах велась привычная торговля. И лишь в центре, возле главной площади Бишкека Ала-Тоо, появились ограждения и большое количество милиционеров. На соседних зданиях развесили плакаты с надписями "ОДКБ", "Оборона, дружба, безопасность, братство", а на столбах - флаги стран-членов организации.
Само заседание, ради которого Лавров прилетел в Бишкек, было отложено "на десерт". Начал же свою официальную программу российский министр с выступления перед профессорами и слушателями Дипакадемии. Это уже, можно сказать, традиция: Лавров частенько выступает в вузах при внешнеполитических ведомствах стран бывшего Советского союза, когда прибывает туда с визитом. Правда, в этот раз главе МИД РФ еще и присвоили звание почетного профессора, далеко не первое в списке его регалий (в той же Киргизии он является почетным доктором Киргизско-российского славянского университета). Перед прибытием Лаврова преподаватели напоминали студентам, что надо хорошо себя вести и не позорить их перед высоким гостем, а по окончании общения с министром под грузом полученных впечатлений не забыть прийти на лекции, которые никто не отменял.
В своей речи Лавров отметил, что "Россия и страны Центральной Азии не просто соседи, но испытанные временем партнеры", политика, проводимая Москвой "лишена двойных стандартов", РФ не ставит перед другими странами выбор "с нами или против нас", "оказывает поддержку и выстраивает отношения со всеми странами Центральной Азии".
Обращенные к нему вопросы касались в большинстве случаев ситуации в регионе, отношений России с Западом и, конечно же, с Киргизией. Никаких открытий российский министр не сделал, повторив очередной раз все то, что он вынужден уже который год разъяснять как иностранным журналистам, так и студентам: идет процесс формирования большой Евразии, ведутся работы по сопряжению ЕвразЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", реализуются многочисленные проекты, в том числе с Киргизией, а западные санкции были введены после того, как в Крыму в ответ на отмену закона, гарантировавшего права русскоязычного меньшинства, прошел референдум о присоединении к России (хотя это было пять лет назад, все еще приходится разъяснять, что же тогда произошло).
Впрочем, глава МИД РФ раскрыл некоторые детали заседания глав государств ОДКБ, которое пройдет в четверг. По его словам, лидеры рассмотрят шаги по укреплению границ с Афганистаном, откуда в Центральную Азию могут проникнуть террористы. "Они хотят создать на севере Афганистана плацдарм для экспансии в Центральную Азию и особо этого не скрывают. Мы, конечно, хотим, чтобы наши союзники чувствовали себя в безопасности, да и сама Россия чувствовала бы себя в безопасности", - отметил Лавров, добавив, что подобные меры помогут и в борьбе с наркотрафиком.
Главное мероприятие среды - совместное заседание СМИД, СМО и КССБ - прошло за закрытыми для СМИ дверями. Однако "РГ" стало известно, что на нем планировалось обсудить около 20 вопросов (большинство документов будут подписаны в четверг лидерами стран ОДКБ). Речь идет о совместном заявлении о противодействии вызовам и угрозам на Ближнем Востоке и на севере Африки, процедуре назначения генсека организации, укреплении афгано-таджикской границы, программе празднования 75-летия Победы и ряде других.
Как отметил на неожиданном пресс-подходе Лавров, "заседание прошло очень подготовленным", участники "сконцентрировались на задачах укрепления потенциала ОДКБ в различных сферах", был подготовлен "солидный пакет документов". Среди них министр выделил проект совместного заявления о совершенствовании международного сотрудничества в целях укрепления международной и региональной стабильности. "В ситуации, когда глобальная безопасность серьезно расшатывается, важно, чтобы международное сообщество добивалось уважения к договоренностям, юридически обязывающим документам, различным конвенциям", - подчеркнул глава МИД РФ.
Он также отметил, что у ОДКБ очень устойчивое будущее, в условиях, когда нарастают различные угрозы, совместно купировать их гораздо эффективнее. "Для России это имеет особое значение, так как со странами Центральной Азии у нас фактически нет границ, и надо укреплять общие", - заявил Лавров. Что касается возможного расширения организации за счет новых членов, то уже ведется взаимодействие с Сербией, она участвует как наблюдатель в Парламентской ассамблее, может привлекаться как участник или наблюдатель на учениях. "Этот опыт можно распространить и на другие страны", - отметил министр.
Завершилось заседание церемонией передачи жезлов в виде четырехконечной звезды ОДКБ на подставке, символизирующих председательство в организации. Лавров получил его из рук главы МИД Киргизии Чингиза Айдарбекова, а замглавы минобороны РФ Андрей Фомин и секретарь СБ РФ Николай Патрушев точно такие же - от своих коллег (отличались они только надписями: председатель СМИД, председатель СМО и председатель КССБ ОДКБ). А еще Лаврову, как и остальным главам МИД, досталась медаль к 75-летию МИД Киргизии, произошло довольно буднично, практически в коридоре, когда все остальные участники совещания разошлись по своим делам.
Завершился рабочий день российского министра двусторонними переговорами с киргизским коллегой и подписанием плана сотрудничества МИД двух стран на 2020-2021 годы. Изначально планировалось, что именно с этого и начнется программа Лаврова. Изменения внес форс-мажор: задержался самолет президента Казахстана Касым-Жолмарта Токаева, совершавшего госвизит в Киргизию, перенеслась и его встреча с президентом Сооронбаем Жээнбековым, на которой должен бы присутствовать Айдарбеков. И из-за этого заседание СМИД, СМО и КССБ тоже началось с опозданием.
Мнение
Как рассказал "РГ" эксперт РСМД, проректор по международной деятельности Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин, "ОДКБ - это не военный блок в старом смысле, у него нет экспансионистских амбиций, это альянс для стабильности государств-участников". По его мнению, "в рамках российского председательства организация продолжит исповедовать "здоровый консерватизм", блокируя угрозы террористического интернационала с Юга и сдерживая вмешательство во внутренние дела государств-членов извне". Среди других приоритетов эксперт назвал принятие единых стандартов в оборонно-промышленных комплексах стран ОДКБ, создание институтов партнеров и наблюдателей. "Здесь ОДКБ отстает от НАТО и могло бы выстроить партнерские отношения, например, с Узбекистаном или Сербией, у которых уже есть соглашения с НАТО", - считает Сутырин. Он также полагает, что в следующем году будет сделан упор на празднование 75-летия Победы, поскольку на нее завязаны "историческая память и противодействие неонацизму".
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