Предприниматель заверил, что изначально решил не допустить их попадания в руки последователей нацистов. "Я хотел приобрести как можно больше вещей, чтобы они не попали последователям нацистов, а затем уничтожить их. Но потом подумал, что важно сохранить предметы ради предостережения и памяти для будущих поколений", - цитирует издание Шатилью. Аукционный дом Hermann Historica в баварском Грасбрунне подтвердил продажу бизнесмену десяти лотов, имеющих историческую ценность.

Шатилья также рассказал, что передаст артефакты израильскому благотворительному фонду Керен ха-Йесод, и надеется, что они окажутся в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем. Представители организации указали, что действительно такое обращение к ним поступало. "Мы отнесемся к предложению с большим вниманием и детально подумаем, как поступить с пожертвованием", - заявила DW пресс-секретарь фонда.

В швейцарском представительстве фонда Керен ха-Йесод "РГ" уточнили, что решения по нацистским артефактам пока не принято. "Скорее всего, единого мнения насчет того, чтобы они оказались в Яд Вашем, не будет. С человеческой и психологической точки зрения трудно определить, правильно ли это или нет", - отметили сотрудники.