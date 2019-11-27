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27.11.2019 19:51
Рубрика: В мире

Вещи Гитлера подарили музею Холокоста

Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
Ливанский предприниматель Абдала Шатилья, проживающий в Женеве, приобрел на аукционе в Мюнхене вещи, принадлежавшие Адольфу Гитлеру и другим руководителям Третьего рейха на общую сумму 600 тысяч евро. Среди наиболее значимых артефактов оказались цилиндр фюрера с его инициалами AH, личная коробка для сигар, а также экземпляр книги Mein Kampf Германа Геринга, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

Предприниматель заверил, что изначально решил не допустить их попадания в руки последователей нацистов. "Я хотел приобрести как можно больше вещей, чтобы они не попали последователям нацистов, а затем уничтожить их. Но потом подумал, что важно сохранить предметы ради предостережения и памяти для будущих поколений", - цитирует издание Шатилью. Аукционный дом Hermann Historica в баварском Грасбрунне подтвердил продажу бизнесмену десяти лотов, имеющих историческую ценность.

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Шатилья также рассказал, что передаст артефакты израильскому благотворительному фонду Керен ха-Йесод, и надеется, что они окажутся в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем. Представители организации указали, что действительно такое обращение к ним поступало. "Мы отнесемся к предложению с большим вниманием и детально подумаем, как поступить с пожертвованием", - заявила DW пресс-секретарь фонда.

В швейцарском представительстве фонда Керен ха-Йесод "РГ" уточнили, что решения по нацистским артефактам пока не принято. "Скорее всего, единого мнения насчет того, чтобы они оказались в Яд Вашем, не будет. С человеческой и психологической точки зрения трудно определить, правильно ли это или нет", - отметили сотрудники.

В мире Европа Швейцария
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