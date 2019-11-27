"МАЗ-СПОРТавто" презентовал спорткары для ралли "Дакар-2020"

Девиз - готовь сани летом - для прославленной бригады белорусских автогонщиков уже на многие годы стал привычным руководством к действию. Вот и под финал текущего года команда "МАЗ-СПОРТавто" презентовала 27 ноября новые спорткары перед ралли-рейдом "Дакар-2020". Он пройдет 5-17 января на территории крупнейшей страны на Аравийском полуострове - Саудовской Аравии. На престижную мировую гонку уже заявлен 351 боевой экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков.

Руководитель и пилот белорусского экипажа Сергей Вязович признался БЕЛТА, что в уходящем году "Дакар" был одним из самых технически сложных для его участников. А в этом году принято решение, что участие в гонках впервые примет капотный МАЗ, который за минувший год положительно зарекомендовал себя в различных ралли-рейдах. "За это время мы доработали машину капотной конфигурации. Список изменений можно перечислять долго, но, в частности, автомобиль лучше управляется, развесован, в нем комфортнее находиться", - пояснил гонщик.

Обновил "МАЗ-СПОРТавто" и свой технический парк. В "Дакаре-2020", в частности, будет новый автодом для более комфортных условий отдыха, а машина Алексея Вишневского оборудована автоматической коробкой передач. "Мы не стоим на месте, после каждой гонки машины дорабатываются. Готовы завоевывать лидирующие позиции", - обнадежил Сергей Вязович.

На ралли в будущем году выступят три белорусских экипажа. Лидер команды Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Пилот Александр Василевский отправится в путь со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Виталием Мурылевым. Еще один экипаж поведет Алексей Вишневский, которому составят компанию штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Главный ралли-рейд планеты стартует 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии, недалеко от столицы Саудовской Аравии - Эр-Рияда. Общая протяженность маршрута составит свыше 7,8 тысяч км, из которых пять тысяч придутся на спецучастки. По пути гонщикам будут встречаться песчаные трассы и участки с дюнами, ожидаются опасные каменистые отрезки, уточнил Вязович.

Как уже сообщал "СОЮЗ", В 2019 году два белорусских экипажа "МАЗ-СПОРТавто" завершили ралли-рейд в Перу в первой десятке лучших. Сергей Вязович занял шестое место, Александр Василевский стал восьмым. На 11-й строке итогового протокола завершил гонку Алексей Вишневский. А первое место занял героический российский экипаж КамАЗа Эдуарда Николаева.