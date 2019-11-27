Россиянин Даниил Медведев попал в список номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Помимо 23-летнего Медведева на приз претендуют 21-летний грек Стефанос Циципас, 19-летний канадец Феликс Оже-Альясим и 23-летний итальянец Маттео Берреттини. Интересно, что победителя в этой номинации будут определять сами спортсмены.

Также в рамках ежегодной премии ATP отметят новичка года, теннисиста, продемонстрировавшего высокий уровень профессионализма и честности, лучшего тренера и лучшего игрока, который вернулся на корт после тяжелой травмы. Тут за награду поборется еще один россиянин Андрей Рублев, восстановившийся после травмы спины. Конкуренцию составят британец Энди Маррей, француз Жо-Вилфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка.

Все победители будут объявлены в декабре. Но ATP на своем официальном сайте уже подводит и другие итоги. Медведев снова в топах. Его матчи с сербом Новаком Джоковичем, который только в концовке года уступил первую строчку рейтинга испанцу Рафаэлю Надалю, назвали одним из самых ярких противостояний.

В 2019-м соперники встречались трижды. Новак победил Даниила в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, а затем россиянин дважды оказывался сильнее. В четвертьфинале турнира в Монте-Карло Медведев впервые в карьере обыграл первую ракетку мира (6:3, 4:6, 6:2), а в полуфинале соревнований в Цинциннати повторил это достижение (3:6, 6:3, 6:3).

Медведев завершил сезон в ранге пятой ракетки мира. В нынешнем сезоне он выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, "Мастерсы" в Цинциннати и Шанхае, а также дошел до финала US Open.