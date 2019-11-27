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Рубрика: Власть

Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года

Текст: Владимир Кузьмин
Страна в перспективе может столкнуться с дефицитом рыболовных судов, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Чтобы рыба не стала дефицитом, он утвердил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года и план ее реализации.
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости

Россия не только обладает значительными запасами рыбных ресурсов, подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями, но и занимает пятое место по показателю среднедушевого ее потребления. На росте спроса внутри страны и на мировых рынках с 2009 по 2018 год рыбодобыча увеличилась более чем на треть. В прошлом году отечественные рыбаки зафиксировали рекорд лова за последние 26 лет - 5,03 миллиона тонн. "Увеличивается валовый оборот предприятий, объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, в отрасли работает почти 140 тысяч человек, поэтому отрасль мы стараемся поддерживать", - подчеркнул Медведев.

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Делать это нужно, чтобы в ближайшем будущем не потерять отрасль, в которой годами копились проблемы. Так, сильно изношен рыбопромысловый флот, с 2000 по 2018 годы число судов сократилось на четверть. "Поэтому мы можем скоро столкнуться с острым дефицитом такого рода судов. Это, конечно, негативно скажется на всей отрасли", - указал премьер.

На берегу дела тоже обстоят не самым лучшим образом. Наблюдается дефицит портовой и логистической инфраструктуры. "Отсутствие конкурентных по стоимости центров комплексного обслуживания и ремонта судов привело к тому, что многие наши судовладельцы вынуждены были переориентироваться на иностранные порты, - заметил Дмитрий Медведев. - Поэтому были приняты решения, направленные на то, чтобы строить рыболовецкие суда в нашей стране".

Растущим экспортом можно было бы гордиться, если бы не одно "но" - он имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Значительная часть поставок приходится на мороженную продукцию низкой степени переработки. За границей ее перерабатывают и экспортируют уже совсем по другой стоимости. "По сути, мы их готовим для реэкспорта", - сказал глава правительства.

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- Поэтому нужно перевооружать и модернизировать все рыбоперерабатывающие мощности, безусловно, строить больше судов. Мы все это "погрузили" в специальные квоты, которые сейчас распределяются, и именно на эти цели направлена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса, которая подписана, - заявил Медведев.

Ее мероприятия предполагается провести в два этапа: до 2025 года включительно и после. В результате, рассчитывают в кабинете министров, к концу 2030 года объем добычи водных биологических ресурсов увеличится до 5,39 миллионов тонн, общее количество рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе - на 24,5 тысячи, производительность труда - в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом, грузообработка отечественной рыбной продукции в российских портах вырастет до 3 миллионов тонн в год и там же будет обслуживаться до 80 процентов отечественных рыбопромысловых судов.

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