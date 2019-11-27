Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии

В Балтиморе во время молодежного мероприятия была освистана первая леди США Меланья Трамп. Об этом сообщили журналисты из пула супруги президента, отметив, что не припомнят ни одного случая, когда Меланью принимали бы хуже.

Громкие неодобрительные возгласы в аудитории начались сразу после того, как Меланья вышла на сцену, и продолжались около пяти минут, пока первая леди выступала. Супругу президента США приветствовало лишь небольшое число молодых людей, пишет РИА Новости.

Кстати, выступление первой леди было посвящено ее инициативе "Будь лучшим", которая сосредоточена на здоровом образе жизни, безопасности в интернете и борьбе с зависимостью от лекарств-опиоидов.