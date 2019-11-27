МИД РФ: Москва сделает все для преодоления кризиса на Украине

Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолеть внутриукраинский кризис на основе полного выполнения минских соглашений. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Киев заставили сделать ложный выбор между Европой и Россией. "Эта страна стала жертвой спровоцированного извне государственного переворота, попала под внешнее управление при прошлом режиме, и в итоге оказалась отброшенной далеко назад, лишившись мощнейшей индустриальной базы", - говорит Лавров.

"Еще только предстоит урегулировать конфликт на Донбассе, преодолеть глубочайший раскол украинского общества. И Россия как участница контактной группы и участница "нормандской четверки" будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолению внутриукраинского кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей", - отметил министр.