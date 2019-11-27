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Рубрика: Власть

МИД: США пытаются вешать на Россию "все грехи" за происходящее в Ливии

Текст: Александр Гасюк

Вашингтон пытается обвинить Россию в происходящем в Ливии при том, что сами американцы налаживают контакты со сторонами конфликта в бывшей Джамахирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Бишкеке перед студентами дипломатической академии министерства иностранных дел Киргизии.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Сейчас у США новая мода - вешать на нас все грехи в связи с тем, что происходит в Ливии, например. Хотя сами Соединенные Штаты пытаются встречаться ровно с теми же людьми, с которыми мы работаем, но с кем-то они встречаться не хотят. У России в любом кризисе, в том числе и на Ближнем Востоке, и в любой другой точке мира, где мы так или иначе участвуем в политических усилиях, у нас контакты со всеми без исключения сторонами", - цитирует РИА Новости слова Лаврова.

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