МИД: США пытаются вешать на Россию "все грехи" за происходящее в Ливии

Вашингтон пытается обвинить Россию в происходящем в Ливии при том, что сами американцы налаживают контакты со сторонами конфликта в бывшей Джамахирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в Бишкеке перед студентами дипломатической академии министерства иностранных дел Киргизии.

"Сейчас у США новая мода - вешать на нас все грехи в связи с тем, что происходит в Ливии, например. Хотя сами Соединенные Штаты пытаются встречаться ровно с теми же людьми, с которыми мы работаем, но с кем-то они встречаться не хотят. У России в любом кризисе, в том числе и на Ближнем Востоке, и в любой другой точке мира, где мы так или иначе участвуем в политических усилиях, у нас контакты со всеми без исключения сторонами", - цитирует РИА Новости слова Лаврова.