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27.11.2019 19:06
Рубрика: Экономика

С особым размахом

На некоторые работы мигранты смогут попасть сверх квот
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
Правительство получит право разрешать организаторам крупных международных мероприятий в упрощенном порядке привлекать иностранных работников. Дать правительству такие полномочия предлагается законопроектом МВД (есть в распоряжении "РГ").
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вячеслав Бобков: Трудовые мигранты России необходимы

Речь идет о проведении международных спортивных, культурных, научных мероприятий, подобных уже состоявшимся зимним Олимпийским и Паралимпийским играм, чемпионату мира по футболу, Международному конкурсу имени Чайковского. Чтобы не менять законодательство под каждое крупное международное мероприятие, правительству и предлагается дать дополнительные полномочия. В этом случае организаторам на время подготовки и проведения мероприятий не потребуется оформлять разрешения на привлечение мигрантов, а самим мигрантам не придется получать разрешение на работу или покупать патент. Приглашение на въезд им будет даваться без учета квоты. Это не значит, что мигранты смогут приезжать для работы на международных мероприятиях "стихийно": правительству также будет дано право устанавливать порядок их привлечения и труда в России.

Экономика Работа Правительство МВД
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