Минприроды разработало требования к порядку обращения с отходами

Все сведения о том, откуда и куда едет мусор и в каком количестве будут открыты. Любые перемещения отходов на полигоны или свалки, не включенные в федеральную схему, будут запрещены.

Сейчас у каждого региона должна быть своя территориальная схема, на которой указаны все потоки отходов, полигоны, мусоперерабатывающие или мусоросжигательные заводы. Бывают и межрегиональные террсхемы, но их меньшинство. Федеральные схема РЭО должна объединить их все.

"Весь год Минприроды России и РЭО вели очень плотную работу с регионами. В частности, был проведен анализ всех 85 региональных территориальных схем обращения с отходами. Он показал, в каком состоянии инфраструктура в субъектах, как выстроены логистические пути, где и какие установлены нормативы, соответствуют ли они объемам накопления отходов и ряд других параметров. В регионы, схемы которых требовали корректировки, мы направили свои рекомендации", - сообщили "РГ" в Минприроды.

На основе откорректированных схем и будет создана одна федеральная схема, которая позволит видеть расположение действующих и планируемых инфраструктурных объектов и логистические пути, уточняют в министерстве. "Мы сможем спланировать развитие межтерриториального и межинфраструктурного взаимодействия. Это позволит нам просчитать, какие перерабатывающие или утилизирующие мощности можно построить в одном регионе для объема фракций, собранных с нескольких регионов".

Рисков, что РЭО сможет включать в федеральную терсхему и межсубъектовые объекты, не советуясь с регионами, поскольку согласовывают ее только федеральные ведомства, в Минприроды не видят. "Финальный проект документа будет согласовываться на федеральном уровне, никаких рисков мы не видим, поскольку мы все время на связи с регионами", - отметили в ведомстве.