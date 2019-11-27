Минск и Москва сближают порядок взыскания алиментов

Единообразные нормы и порядок взыскания алиментов и признании актов гражданского состояния разрабатываются в Союзном государстве. Правовые структуры в Минске и Москве уже работают над формированием законодательных предложений, сообщил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на полях объединенной коллегии министерств юстиции.

Кроме того, на коллегии обсуждались итоги работы мониторинговых групп, в функцию которых входил и контроль за деятельностью загсов, оказания нотариальных и адвокатских услуг. "Мы находим конкретные проблемы, которые есть у граждан и государственных органов в правоприменении", - пояснил отраслевой министр.

Не устранены до сих пор, в частности, проблемы применения на территории обеих стран и соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. "Есть вопросы и у правоприменителей: требуется или нет проставление апостиля на некоторых документах. Чтобы их снять, мы договорились, что к следующему заседанию подготовим соглашение или определимся с подходами, которые доведем непосредственно на местах", - уточнил юрист.

Встал на коллегии и вопрос о необходимости дополнения к соглашению о порядке взыскания алиментов на территории Союзного государства. Стороны договорились, что подготовят его, чтобы соглашение позволяло более качественно исполнять юридическую процедуру.

Говоря в целом о законодательстве двух стран, министр юстиции России Александр Коновалов признал, что на первый взгляд кардинальных отличий в подходах нет. Есть рабочие механизмы, которые позволяют провести мониторинг законодательства и практики его применения. "В целом они одинаковы и, думаю, не будет больших проблем в том, чтобы, сохраняя национальную правовую идентичность, сблизить подходы в отдельных технических элементах и облегчить работу бизнеса на территории двух стран", - пояснил он позицию своего ведомства.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев добавил, что в уходящем году уже проведена огромная работа, в которую включены все министерства и ведомства двух стран. Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении минувшего лета дает очевидные результаты: значительное число дорожных карт уже согласовано. "Белорусская сторона предложила, мне кажется, удачную формулу: две страны - одна экономика. Понятно, что это глобальная задача, которая потребует шагов по сверке позиций. Наверное, объективны и обоснованы споры, дискуссии. Очень важно, что идет работа во благо успеха союзного строительства с учетом национальных интересов, во благо миллионов людей", - заключил он.

Кстати, БЕЛТА уточняет, что в белорусской столице в среду прошло и заседание Совета министров юстиции СНГ.