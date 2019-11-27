Российские военные передали Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей.

Минобороны России передало киргизским военным вертолеты Ми-8 и радиолокационные станции. Авиатехника и оборудование были торжественно вручены на российской военной базе на аэродроме Кант.

На заснеженном аэродроме Кант, где дислоцируется наша военная база, появились модернизированные "вертушки" Ми-8МТ и две радиолокационные станции П-18-2.

Вертолеты Ми-8МТ считаются одной из наиболее удачных версий классического Ми-8. Эту машину специально модернизировали для наиболее эффективной работы в горно-пустынной местности. Вертолет имеет дополнительную вспомогательную газотурбинную установку АИ-9В. Двигатели на входе закрыты пылезащитным колпаком. Для повышения эффективности борьбы с ракетами типа "Стингер" предусмотрено рассеивание горячих газов двигателей и отстрел ложных тепловых целей. Также установлена специальная мощная лампа, генерирующая импульсные инфракрасные сигналы для подавления работы ракетной головки самонаведения.

РЛС П-18 предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс", определения государственной принадлежности и выдачи их координат (дальность, азимут) потребителям информации о воздушной обстановке. Эти станции на протяжении многих лет являются одними из самых востребованных РЛС средних и больших высот и самыми массовыми в этом классе. Что обусловлено их высокой эффективностью, экономичностью и надежностью.

Вариант РЛС П-18-2 установлен на автомобиле повышенной проходимости с колесной формулой 8х8. Радиолокационная станция отличается высокой мобильностью за счет размещения ее аппаратуры на одном автомобильном шасси.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вручил заместителю начальника Генштаба Киргизии полковнику Нурлану Чомоеву символический ключ от техники, которая была поставлена в республику в рамках оказания безвозмездной военно-технической помощи. Стоимость модернизации техники оценивается более чем в 770 млн рублей.

Киргизская армия остро нуждается в современных вертолетах. Учитывая, что практически вся республика находится среди гор, "вертушки" могут оперативно перебрасывать подразделения даже на самые отдаленные горные перевалы.

Кроме того, винтокрылые машины могут решать задачи воздушного патрулирования сложных горных участков вдоль границ.

Радиолокационные станции, в свою очередь, помогают защитить небо Киргизии от непрошеных гостей, республике сейчас не хватает современных радаров. Поэтому киргизская сторона обратилась к России с просьбой модернизировать авиапарк армейской авиации и РЛС. Минобороны России на эту просьбу откликнулось.

Радиолокационные станции существенно усилят противоздушную оборону республики и смогут защитить воздушные рубежи от любых проявлений террористической опасности.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что поступательное развитие дружественных и союзнических отношений между Киргизией и Россией является одним из самых важных факторов сохранения стабильности в регионе. "Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности, в свою очередь наши киргизские друзья помогают нам в развитии объединенной военной базы, за что мы вам благодарны", - сказал Фомин.

28 ноября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в Бишкеке примет участие в заседании Совета министров обороны СНГ.