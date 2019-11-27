На материнский капитал можно будет приобрести дачу

Подготовленный Минтрудом России законопроект предусматривает направление материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев, раньше построить или реконструировать жилой дом с использованием средств материнского капитала можно было лишь в том случае, если недвижимость располагалась или планировалась к возведению только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. Теперь предполагается, что это можно делать и на садовых участках.

Садовые же участки располагаются на землях для ведения садоводства. Проще говоря, дачи.

Сегодня сумма материнского капитала при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тысяч рублей. С 1 января 2020 года она повышается до 466 600 рублей. "Всего на эти цели выделяется в этом году почти 241 млрд рублей. А, начиная с 2007 года, когда мы эту программу, по сути, запланировали, стали применять, в виде материнского капитала выплачена очень значительная сумма - 2,5 трлн рублей", - отметил Дмитрий Медведев.