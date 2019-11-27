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Текст:   Ольга Игнатова 
14:49 27.11.2019

На материнский капитал можно будет приобрести дачу

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подготовленный Минтрудом России законопроект предусматривает направление материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Фото: Сергей Куксин
Россияне стали чаще тратить материнский капитал на образование детей

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев, раньше построить или реконструировать жилой дом с использованием средств материнского капитала можно было лишь в том случае, если недвижимость располагалась или планировалась к возведению только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. Теперь предполагается, что это можно делать и на садовых участках.

Садовые же участки располагаются на землях для ведения садоводства. Проще говоря, дачи.

Сегодня сумма материнского капитала при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тысяч рублей. С 1 января 2020 года она повышается до 466 600 рублей. "Всего на эти цели выделяется в этом году почти 241 млрд рублей. А, начиная с 2007 года, когда мы эту программу, по сути, запланировали, стали применять, в виде материнского капитала выплачена очень значительная сумма - 2,5 трлн рублей", - отметил Дмитрий Медведев.

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