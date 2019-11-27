Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Подготовленный Минтрудом России законопроект предусматривает использование материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев, раньше построить или реконструировать жилой дом с использованием средств материнского капитала можно было лишь в том случае, если недвижимость располагалась или планировалась к возведению только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. Теперь предполагается, что это можно делать и на садовых участках. Садовые же участки располагаются на землях для ведения садоводства. Иными словами, имеются в виду дачи.

Вопрос о возможности расходования средств материнского капитала на строительство и реконструкцию жилого дома на садовом участке долгое время поднимали депутаты Госдумы. Многих родителей привлекает именно этот способ использования маткапитала.

Напомним, что сегодня сумма материнского капитала при рождении второго и последующих детей составляет более 450 тысяч рублей. С 1 января 2020 года она повышается до 466 600 рублей. "Всего на эти цели выделяется в этом году почти 241 миллиард рублей. А начиная с 2007 года, когда мы эту программу, по сути, запланировали, стали применять, в виде материнского капитала выплачена очень значительная сумма - 2,5 триллиона рублей", - отметил Дмитрий Медведев.