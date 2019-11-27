На Украине начали поименно изучать "небесную сотню"

Список так называемой небесной сотни - убитых неизвестными снайперами участников госпереворота, мгновенно возведенных в ранг национальных героев, оказался сфальсифицирован минимум на четверть. Об этом по результатам исследования уголовных дел сообщила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. То, о чем уже шестой год, с документами в руках, говорят противники "майдана", впервые было замечено отдельными украинскими изданиями, но пропущено мимо ушей президентом Владимиром Зеленским, заинтересованным, похоже, в сохранении этого лживого и кровавого мифа.

Напомним события тех дней: 19-21 февраля 2014 года в окрестностях киевской площади Независимости от пулевых ранений начали погибать боевики "сотен самообороны", хотя первые единичные и загадочные жертвы "майдана" появились еще в декабре. В результате кровавых событий, по официальным данным, погибли 98 человек - столько семей обратились за одноразовой материальной компенсацией, а позже получили льготы как родственники Героев Украины: эти звания новая власть присвоила без разбора всем погибшим в те дни, кроме правоохранителей. Позже список вырос до 105 человек. Из "небесной сотни" украинские СМИ сделали фетиш, а запущенная кампания истеричной скорби предшествовала карательной операции в Донбассе и морально ее обосновала. Теперь выясняется, что далеко не все в "небесной сотне" погибли героически, некоторые вообще не имеют отношения к тем событиям, и есть те, кто сам был убит митингующими.

Масштабное исследование обстоятельств гибели "небесной сотни" провела министр юстиции в последнем правительстве Януковича Елена Лукаш и опубликовала его в социальных сетях. По ее данным, 24 человека из списка героев погибли либо от естественных причин, либо обстоятельства смерти были откровенно криминальными и к борьбе "за свободу и независимость" отношения не имели. Наиболее показательна судьба Ольги Буры - крестьянки с Западной Украины, страдавшей слабоумием, работавшей поварихой в лагере митингующих, порезавшей палец при открывании консервов, получившей заражение крови и умершей от укола обезболивающего, на которое у нее была аллергия. Есть в этом списке сомнительных героев убитые в пьяной драке с "побратимами", умершие в давке от сердечного приступа, жертвы ДТП, скончавшиеся от пневмонии и хронических заболеваний, попросту самоубийцы. Четыре человека, выделенные Лукаш в отдельную группу, вообще не имели отношения к протестам - они умерли или погибли в те дни, но не в Киеве. "Почему они стали членами "небесной сотни" - совершенно непонятно. Нужен был список жертв подлиннее, помасштабнее?", - прокомментировала эти нестыковки с официальным мифом Лукаш.

Еще 8 человек из перечня погибли от травм при невыясненных обстоятельствах или стали жертвами пожара в киевском Доме профсоюзов - там, по воспоминаниям участников событий, находилась тюрьма "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация), где пытали плененных правоохранителей.

24 человека из списка "героев" Украины погибли либо от естественных причин, либо обстоятельства смерти были откровенно криминальными

Наконец, 69 человек действительно погибли от огнестрельных ранений, но по большей части возникают обоснованные вопросы. Так, многие смертельные ранения получены не от выстрелов из штатного оружия, состоявшего на вооружении украинских правоохранителей - речь о крупной дроби, картечи, мелкокалиберных пулях, и даже об экзотических зарядах для охоты на крупных хищников, вроде пуль "блондо", "жакан" и "дум-дум". Заметим, что фотографии протестующих с двустволками, помповыми ружьями и обрезами до сих пор являются частью мифологии и летописи "майдана".

Впрочем, это не единственная косвенная улика того, что "небесная сотня" создавалась по приказу организаторов госпереворота, запустивших кровавый сценарий, который исполнили другие, до сих пор обласканные властью и находящиеся на свободе "герои майдана", вроде Дмитрия Яроша.

Есть показания грузинских снайперов, признающихся, что они вели стрельбу по обезумевшим протестующим из гостиницы "Украина" - об этом израильские, французские и итальянские документалисты сняли фильмы-расследования. Эти показания по инициативе адвокатов ошельмованного "Беркута" официально запротоколированы в Генпрокуратуре Беларуси, поскольку ни в Киеве, ни в Тбилиси их раскаяние никому не интересно. Есть показания участника майдана Ивана Бубенчика, признавшегося, что первым открыл огонь по правоохранителям и убил по меньшей мере двух из них.

Наконец, есть видео, где на тот момент депутат Верховной рады и будущий вице-президент Сергей Пашинский спасает от толпы недоумевающих митингующих в районе гостиницы "Украина" снайпера и винтовку, из которой их позже будут убивать.

Сегодня Пашинский пребывает в СИЗО, но по обвинению, не касающемуся "небесной сотни" - в пьяном виде он расстрелял из именного пистолета подрезавшего его кортеж водителя. И нет никаких поводов думать, что при власти президента Зеленского его спросят о преступлениях майдана - в лучшем случае о коррупции.

Нынешнего главу Украины, судя по всем жестам, поступкам и заявлениям, целиком устраивает кровавый и лживый фундамент, на котором зиждется его трон, и в целом новое украинское государство. Разрушать этот лицемерный миф, которому он в очередной раз поклонился на прошлой неделе, не в ситуативных интересах команды "Зе".