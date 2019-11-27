На YouTube стартует проект "Отвечает Менделеев"

- Этот проект - яркий пример популяризации химической науки, который, может быть, откроет сегодня в ком-либо из зрителей новых выдающихся ученых, - заявил ректор РХТУ Александр Мажуга.

Основными зрителями канала, вероятно, будут подростки. По крайней мере именно их должны заинтересовать названия роликов: "Можно ли съесть золото?", "Почему конфеты-шипучки шипят?", "Почему спутнику не надо возвращаться для дозаправки на Землю?".

Мастера видеоблогинга отвечают за то, чтобы все видео были интересными и увлекательными, а ученые из РХТУ - за научную достоверность.

- У нас вопиющая химическая неграмотность населения, - уверена сопредседатель управляющего комитета Международного года Периодической таблицы Менделеева Наталия Тарасова. - Я надеюсь, с запуском этого проекта химическая безграмотность навсегда уйдет в прошлое, и все люди могут насладиться той прекрасной симфонией, которую Дмитрий Иванович Менделеев вывел из какофонии и хаоса знаний о химических элементах, упорядочив их в систему периодического закона.