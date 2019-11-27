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27.11.2019 15:12
Рубрика: Общество

На YouTube стартует проект "Отвечает Менделеев"

Текст: Алексей Дуэль
Превратить химиофобов в химиофилов - такую нетривиальную задачу поставили перед собой авторы и создатели научно-популярного проекта "Отвечает Менделеев". Они запускают новый канал на YouTube, где будут выкладывать ролики о химии, химических элементах и процессах в повседневной жизни. Это совместное детище компании Google и ученых Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Этот проект - яркий пример популяризации химической науки, который, может быть, откроет сегодня в ком-либо из зрителей новых выдающихся ученых, - заявил ректор РХТУ Александр Мажуга.

Фото: iStock
Что должен знать ребенок к концу начальной школы

Основными зрителями канала, вероятно, будут подростки. По крайней мере именно их должны заинтересовать названия роликов: "Можно ли съесть золото?", "Почему конфеты-шипучки шипят?", "Почему спутнику не надо возвращаться для дозаправки на Землю?".

Мастера видеоблогинга отвечают за то, чтобы все видео были интересными и увлекательными, а ученые из РХТУ - за научную достоверность.

- У нас вопиющая химическая неграмотность населения, - уверена сопредседатель управляющего комитета Международного года Периодической таблицы Менделеева Наталия Тарасова. - Я надеюсь, с запуском этого проекта химическая безграмотность навсегда уйдет в прошлое, и все люди могут насладиться той прекрасной симфонией, которую Дмитрий Иванович Менделеев вывел из какофонии и хаоса знаний о химических элементах, упорядочив их в систему периодического закона.

Общество Наука
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