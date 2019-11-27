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27.11.2019 00:13
Рубрика: Общество

Названы продукты, которые лучше всего спасают от похмелья

Текст: Андрей Васильев
Названо оптимальное средство от похмелья. Ученые утверждают, что употребление кокосового сока, груши и лайма вместе с сыром, помидорами и огурцами помогает организму быстрее побороть похмелье. Фруктовый антипохмельный коктейль делается из расчета: 10 процентов кокосового сока, 25 процентов сока лайма и 65 процентов грушевого сока.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Эти продукты повышают активность двух ферментов, которые помогают избавиться от алкоголя в организме. Сыр, помидоры и огурцы, если их употреблять в салате, также оказывают значительное влияние в борьбе с побочными эффектами, вызванными алкоголем.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ученые предостерегают от употребления кофе, которое может даже продлить похмелье, напротив, зеленый и черный чай немного снижают его. Эти продукты были проверены в результате лабораторных исследований и на добровольцах.

Доктор Шраддха Шринивасан и его коллеги из Института химической технологии в индийском Мумбаи занимались данным исследованием. Они объяснили, что похмелье, характеризующееся головной болью, усталостью и иногда рвотой, воздействует на разных людей по-разному и с различной скоростью.

Это связано с рядом причин, включая то, что человек пил, его генетику и то, насколько хорошо его метаболизм расщепляет алкоголь. Ученые объяснили, что, когда этанол (алкоголь) попадает в организм, он превращается в ацетальдегид. Накапливание ацетальдегида - это то, что вызывает похмелье, когда тело не может полностью восстановиться, пока он не будет разрушен и переварен.

Фото: iStock
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Природные ферменты алкогольдегидрогеназа (АДГ), обнаруженные в печени, и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ), обнаруженные в печени, почках и легких, обладают способностью уничтожать ацетальдегид - но не всегда действуют достаточно быстро.

Доктор Сринивасан проверил различные продукты в лаборатории, чтобы увидеть, как они влияют на действие двух ферментов. Они проверили фрукты, овощи, крупы, специи, молочные продукты и некоторые другие продукты, такие как кофе.

Груша, лайм, кокосовый сок, сыр, помидоры и огурцы вышли на первое место. Однако было нереально смешивать их вместе в напитке, поэтому исследователи использовали тестеры вкуса, чтобы помочь им создать реалистичное, полезное лекарство.

Используя предпочтения группы из 15 человек и учитывая научную пользу каждого продукта, они решили, что наилучшей формулой будет напиток, состоящий на 65% груши, 25% лайма и 10% кокосового сока.

Фото: Сергей Петров/ТАСС
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Этот продукт смог повысить активность ферментов ADH и ALDH на 23% и 70% соответственно, что позволило ускорить процесс избавления от похмелья. Также помогают от похмелья пахта, пшеница, имбирь, финики, какао.

Напротив, при похмелье ученые советуют не употреблять молоко, зерновые культуры: овес, арахис, просо, кукурузу, специи - перец, гвоздику, мускатный орех, тмин, корицу, а также витамин С, кофе, яйца. К продуктам, которые не влияют ни на один из ферментов, относятся черный виноград, крыжовник, чеснок, кориандр.

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