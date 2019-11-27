Нобелевский лауреат рассказал о вероятности мирового кризиса

Опасения по поводу скорого наступления мирового экономического кризиса пока можно считать беспочвенными, заявил в интервью "Российской газете" американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц.

Стиглиц сказал, что пока не видит предпосылок того, что на мировую экономику надвигается кризис. Он, как и ряд многих других экономистов, подчеркивает только замедление ряда мировых экономик. "Но, например, в США экономический рост составляет 1,9%. Замедление прослеживается и в китайской экономике, но даже при нем 5-7% роста ВВП в год, которые показывает Китай, это гораздо лучше, чем ноль", - подчеркивает Стиглиц.

По мнению экономиста, на состоянии мировой экономики сильно сказывается торговая война между США и Китаем. Ее самое главное последствие в том, что она сильно повышает градус неопределенности, говорит Стиглиц. "Вполне возможно, что одна из сторон может предпринять в торговой войне действия, которые приведут к гораздо более серьезным последствиям для мировой экономики, чем мы наблюдаем сейчас. Но думаю, более вероятно, что пока статус-кво в торговой войне сохранится, и она продолжит влиять на показатели мировой экономики скорее косвенно", - отмечает экономист.

Интервью с Джозефом Стиглицем читайте в ближайшем номере "Российской газеты"