Господин Стиглиц, разговоров о новом мировом экономическом кризисе становится все больше. Когда, по вашему прогнозу, он может начаться?
Джозеф Стиглиц: Я, честно говоря, не вижу, что на мировую экономику надвигается кризис. Как и многие другие специалисты, я пока замечаю только лишь замедление ряда мировых экономик. В Германии рецессия, вероятно, уже началась. Но, например, в США экономический рост составляет 1,9%. Замедление прослеживается и в китайской экономике, но даже при нем 5-7% роста ВВП в год, которые показывает Китай, это гораздо лучше, чем ноль.
Можно ли тогда сказать, что начало кризиса откладывается: ведь время для циклического спада в любом случае уже пришло?
Джозеф Стиглиц: Мое мнение: теория о неизбежности того, что кризисы обязательно должны повторяться каждые 6-8 лет, ни на чем не основана. Гораздо вернее, что к началу кризиса могут привести случайные события - например, политические. Они всегда отражаются на мировой финансовой системе. Но нет, кризис не может начаться только потому, что его не было уже шесть, восемь или одиннадцать лет.
Торговую войну между США и Китаем можно назвать политическим событием, теоретически ведущим к мировому кризису?
Джозеф Стиглиц: Торговая война сильно сказывается на мировой экономике. Ее самое главное последствие в том, что она сильно повышает градус неопределенности. Вполне возможно, что одна из сторон может предпринять в торговой войне действия, которые приведут к гораздо более серьезным последствиям для мировой экономики, чем мы наблюдаем сейчас.
Но думаю, более вероятно, что пока статус-кво в торговой войне сохранится, и она продолжит влиять на показатели мировой экономики, скорее, косвенно.
Как вы думаете, сильно ли изменятся экономические отношения между людьми в XXI веке, какая трансформация может ждать капитализм?
Джозеф Стиглиц: Хочется надеяться, что появится некая форма "прогрессивного" капитализма. Крайности рыночного капитализма приводят к весьма неприятным явлениям - вспомните хотя бы неравенство в мире, которое только растет и ширится. Это означает, что у людей может возникнуть желание найти лучший подход к управлению структурой экономики. Скорее всего, речь будет идти о "горизонтальной" организации взаимодействия.
Как в ближайшие десятилетия поменяется расклад экономических сил?
Джозеф Стиглиц: Скорее всего, в будущем мир станет более многополярным. Точнее предсказать сложно: мы живем в условиях основополагающей, фундаментальной неопределенности. Она есть практически во всех регионах мира - Европе (период затяжных отрицательных ставок в евро, уход Великобритании из Евросоюза), США (здесь прослеживается тенденция на изоляцию и глобализацию одновременно), Китае (не очень понятно, в какую сторону развивается местная политическая система). Все это крайне затрудняет любое прогнозирование, тем более долгосрочное.
Существует мнение, что пик многополярности в истории был перед Первой мировой войной и закончился он явно не очень хорошо.
Джозеф Стиглиц: Полагаю, что мы смогли извлечь уроки из истории и ничего подобного больше не повторится. Не думаю, что существование в мире различных альянсов и блоков приведет к таким последствиям, как 100 лет назад. Тем более сейчас существуют международные организации - ООН, ВТО, МВФ, Всемирный банк.
Они справляются со своей ролью, или международным институтам нужны реформы?
Джозеф Стиглиц: Им действительно есть к чему стремиться. Проблема еще и в том, что в условиях многостороннего взаимодействия процесс принятия решения всегда непростой. То есть он затягивается просто в силу природы самих организаций - они же международные. Поэтому "единоголосия" нет, всегда различные точки зрения.
Какое место в мировом масштабе будет занимать российская экономика, нуждается ли она в диверсификации экспорта?
Джозеф Стиглиц: Да, я считаю, что российской экономике обязательно нужно диверсифицироваться. Если Россия этого не сделает, то может столкнуться с существенными рисками.
Почему они возникнут? Основные статьи российского экспорта - все же нефть и газ. Одновременно мы говорим о климатических изменениях - так, многие страны берут на себя обязательства снизить до минимума количество углеродных выбросов в окружающую среду к 2050 году. На таком фоне стоимость ископаемого топлива точно будет снижаться. Одновременно стоимость энергии, получаемой с использованием возобновляемых источников, тоже будет снижаться. Поэтому считаю, что своевременная диверсификация российской экономике просто необходима.