Среди семи книг, о которых я расскажу, нет модных бестселлеров, но каждая из них чем-то важна для души и ума.

Поэтому, если вы попадете на ярмарку Non/fiction (а она пройдет в Москве с 5 по 9 декабря в Гостином Дворе), попробуйте найти эти книги. Возможно, вам повезет.

1. Борис Диодоров. Что такое иллюстрация? Москва, 2020. 183 с. Тираж 900 экз.

Книга великого русского иллюстратора, которому 21 ноября исполнилось 85 лет, родилась из его бесед с учениками, студентами мастерской иллюстрации и эстампа Университета печати (знаменитого Полиграфа). Это не лекции, а именно беседы, полные воспоминаний и размышлений.

Читателю, который с детства влюблен в книги с иллюстрациями Бориса Диодорова (а это, напомню, и "Винни-Пух", и "Снежная королева", и "Дюймовочка", и "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями"), откроется внутренний мир художника, его мастерская. Названия глав книги манят необычностью: "Иллюстрация как явление духовного общения с вечностью", "Современные проблемы духовного в человеке", "Правда и правдоподобие"...

Родителям, которые приходят в книжный магазин и теряются от кричащего изобилия детских книжек, стоит держать в памяти слова Бориса Диодорова: "Красивость" - демонстрация внешних, формально отработанных приемов, рассчитанных на то, чтобы сразу удивить. Не попадайте в ловушку "красивости". Не обманитесь бездушной поделкой!.."

На книге "Что такое иллюстрация?" есть еле заметное посвящение: "Посвящаю Карине". Актриса и поэтесса Карина Филиппова (песни на ее стихи пели все звезды нашей эстрады - от Клавдии Шульженко до Аллы Пугачевой) - жена Бориса Диодорова. Незадолго до своего ухода (это случилось в конце октября) Карина Степановна успела подержать в руках заветную книгу мужа и увидеть посвящение. Художник всегда говорит, что нашел себя и в жизни, и в искусстве благодаря ей, любимой Карине.

2. Николай Смирнов. Золотой Плёс. Повествование о Левитане. Иваново, "Референт", 2018. 191 с. Тираж 2 тыс.

Эту книгу высоко ценил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. А вдова Бунина Вера Николаевна писала автору: "Вы тонко чувствуете природу, а охоту с гончими я представила себе яснее, чем даже охоту Ростовых". Имеется в виду сцена охоты в "Войне и мире" Л. Толстого.

Отец Николая Смирнова был последним городским головой Плёса, а братья отца дружили с Исааком Ильичом Левитаном.

После революции на семью обрушились невзгоды. В 1930-х годах Смирнов был арестован и прошел лагеря, потом война. Только в конце 1940-х писатель завершил книгу о Левитане, которую задумал еще в юности. Впервые "Золотой Плёс" появился в журнале "Охотничьи просторы". Последний раз книга переиздавалась в далеком в 1982 году.

3. Алексей Симонов. Не. Москва, ОГИ, 2019. 439 с. Тираж 1 тыс.

Третья мемуарная книга режиссера, журналиста и правозащитника. Первые две ("Частная коллекция" и "Парень с Сивцева Вражка") давно разошлись.

Свой талант блестящего рассказчика Алексей Симонов старается не тратить на собственную персону и этим отличается от многих других мемуаристов. В его новой книге - очередная серия портретов прекрасных людей, череда воскрешений.

Мы слышим голоса режиссера Алексея Германа, поэта Давида Самойлова, композиторов Василия Соловьева-Седого и Эдварда Мирзояна, сценариста Леонида Гуревича и даже французского поэта Гийома дю Вентре, родившегося в... 1553 году в Гаскони. Последний персонаж так и просится в кино.

Кстати, о кино. Во втором разделе книги опубликованы два сценария Алексея Симонова - "Лох и Несс" и "Рожденные в СССР". Сценарии так и остались неосуществленными.

Для меня самой важной оказалась "Последняя глава". Это хроника последних дней жизни Константина Симонова. Хроника и реквием одновременно.

4. Надежда Капитонова. Дайте Наде подудеть! Екатеринбург-Челябинск, "Ridero", 2019. 226 с. Тираж 100 экз.

Имя автора этой книги знакомо на Урале каждому, кто посвятил себя библиотечному делу. Надежда Капитонова для уральских библиотекарей - это как Ирина Антонова для музейщиков. Высший авторитет. Эталон служения профессии.

На протяжении 65 лет жизнь Надежды Капитоновой связана с "Маяковкой" - Челябинской областной детской библиотекой имени Маяковского. С 1958 года Надежда Анатольевна вела "книжные" программы на телевидении. 37 лет готовила на челябинском радио передачу "Встреча с книгой". До недавних пор вела передачу "Брось всё и читай!".

Вот и воспоминания Надежды Капитоновой - из тех книг, когда хочется все бросить и читать, читать. Кроме повествования об удивительных встречах - с Натальей Кончаловской и Анатолием Маркушей, Лидией Либединской, Лией Ахеджаковой и Олегом Митяевым - читатель найдет в книге замечательную прозу о жизни большой семьи (у Надежды Анатольевны двое детей, четверо внуков и восемь правнуков).

"Однажды папа прислал нам в посылке немецкую шинель, вместо подкладки у нее был мех. Мама шинель распорола и сшила нам с сестрой зимние пальто..."

Так что вышла Надежда Капитонова из трофейной шинели.

5. Литературное Переделкино. Литературно- художественный и историко-краеведческий альманах. Выпуск 1, 2019. 233 с.

Это кажется странным, но знаменитый писательский поселок Переделкино - Золотой Плёс советской литературы! - никогда не имел своего литературного издания, и до недавнего времени был сапожником без сапог.

Но вот благодаря нескольким энтузиастам-единомышленникам (среди которых - директор Музея К.И. Чуковского Сергей Агапов, писатель Алла Рахманина, издатель Кирилл Иоутсен, поэт и редактор Татьяна Князева) вышел первый номер альманаха "Литературное Переделкино".

Думаю, что исторически справедливо было бы закрепить и в топонимике это название: не просто "Переделкино", а "Литературное Переделкино"!

6. Звучащий Серебряный век. Читает поэт. Москва - Санкт-Петербург, "Нестор-История", 2018. 414 с. Тираж 500 экз.

Судьбы поэтов Серебряного века трагичны, но в одном им повезло - они дождались изобретения фонографа, их голоса были записаны. И сегодня мы можем услышать, как читали свои стихи Александр Блок , Анна Ахматова, Сергей Есенин...

Как правильно слушать эти несовершенные записи, сделанные 100 лет назад?

Оказывается, для этого мало вставить диск с голосами поэтов (а он приложен к книге) в дисковод. Надо проникнуться эпохой. Важно знать и особенности манеры чтения поэтом своих стихов. Хорошо иметь перед глазами и текст того стихотворения, которое читает поэт.

В этом году создатели этой уникальной книги Елена Шуванникова и Павел Крючков были удостоены Литературной премии Александра Блока.

Книга от Деда Мороза

Белый снег и черные камни

Марина Васильева, Светлана Гришина, Александр Суворов. Великий Устюг. Путешествие во времени. 2-е издание, исправленное и дополненное. Вологда, "Древности Севера", 2018. 175 с. Тираж 2 тыс.

В канун Нового года о Великом Устюге вспоминают и те, кто в нем никогда не был. Но город, назначенный 20 лет назад столицей Деда Мороза, интересен прежде всего не зимними развлечениями, а своей тысячелетней историей. В ней очень много загадочного. Куда исчезла стоявшая по соседству с Устюгом крепость Гледен? Как в Устюге оказался богатый ганзейский купец из Восточной Пруссии, ставший русским юродивым Прокопием Устюжским? Что на самом деле произошло в Устюге 25 июня 1290 года, когда над городом нависла "каменная туча", которая после молитв святого Прокопия отошла от Устюга и разразилась градом раскаленных камней? Черные оплавленные камни находят до сих пор. Почему в семнадцатом веке небольшой заштатный город стали называть Великим Устюгом? Почему именно отсюда вышли первопроходцы Семен Дежнёв, Ерофей Хабаров и Владимир Атласов? Кстати, среди участников первой русской "кругосветки" Крузенштерна и Лисянского были семь устюжан.

Авторы не только увлекательно рассказывают о загадках древнего города - они дают читателю возможность увидеть Великий Устюг во всей его красе. Над портретом дивного града работал целый коллектив фотографов. Среди них - уроженец Великого Устюга молодой фотохудожник Даниил Зинченко.