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27.11.2019 12:44
Рубрика: Общество

Возможность структурного омоложения кожи доказана клинически

Текст: Александр Гавриленко
Фото: media.springernature.com Фото: media.springernature.com
Фото: media.springernature.com

Группа ученых из США доказала, что известный иммунодепрессант рапамицин может возвращать молодость клеткам кожи. За восемь месяцев эксперимента у всех 36 пожилых участников резко сократилось количество морщин, а также стали меньше проступать вены и сухожилия, говорится в отчете, опубликованном на сайте GeroScience. Причем речь идет не о косметологии, а о глубокой регенерации тканей - мазь на основе рапамицина позволила в три раза сократить число старых неделящихся клеток и практически удвоить содержание коллагена - белка, который образует внеклеточную мембрану между слоями кожи.

Фото: pixabay.com
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Рапамицин известен тем, что его применяют для трансплантации органов. Он помогает подавить ту часть иммунитета, которая может отторгнуть трансплантат. У вещества было открыто как немало полезных свойств, так и побочных эффектов. Но, как выявили более ранние исследования, при наружном применении никаких негативных последствий не наступает.

Для чистоты эксперимента испытуемые мазали одну кисть лечебным кремом, а другую мазью-плацебо перед сном четыре-раз пять раз в неделю в течение восьми месяцев. Правда, чистоту эксперимента до конца смогли соблюсти всего 19 участников. Но результат оказался поразительным. Мало того, что эффект для кожи был очевиден - по завершению опыта в их крови не нашли никаких следов рапамицина.

Выводы ученых однозначны - терапия эффективна даже в тех дозах, которые не вызывают никаких побочных эффектов. И хотя потребуются дальнейшие клинические исследования, нет сомнений, что рапамициновые мази в будущем смогут стать одним из главных способов борьбы со старением кожи. При этом ученые подчеркивают, что еще широко не исследовали их влияние на другие ткани. А предварительные данные экспериментов внушают им большой оптимизм.

Общество Наука
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