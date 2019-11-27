Новости

В Бурятии снесут очистные сооружения, в которые врезался самолет 09:26
Под Астраханью автобус врезался в электричку, пострадали девять человек 09:16
На Кубани четыре человека сгорели из-за печки-"буржуйки" 09:14
Boeing лишили права выдавать сертификаты на авиалайнеры 737 MAX в США 09:01
В Крыму двое детей погибли от отравления неизвестным веществом 09:00
Видео: Санта-Барбара оказалась в огне 08:53
Автомобильный бренд Lifan может уйти в историю 08:32
Онколог рассказал, какое состояние предупреждает о раке поджелудочной 08:20
Заявленный объем инвестиций в Дальний Восток составил 4 трлн рублей 08:18
В Магаданский суд направлено уголовное дело об убийстве ребенка 07:21
В Приморье разработали материал для поиска взрывчатки 07:19
Турция не стала принимать план НАТО по "защите" от России 07:15
Двух пьяных авиадебоширов сняли с рейса в Хабаровске 07:11
На Камчатке лжепрокурор попытался выманить деньги у педагогов 07:02
Помпео пообещал Ирану новые санкции за нарушение прав человека 06:58
Рыбнадзор Японии решил разместить вооруженных сотрудников на своих судах 06:54
Пушков ответил на призыв четырех стран к РФ уважать суверенитет Украины 06:41
Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане 06:27
Владивосток официально стал столицей Приморского края 06:20
Российские военные летчики начали патрулировать новые районы в Сирии 06:15
В Приморье завели административное дело из-за ученика, чистившего снег 06:15
Магаданец добыл трех краснокнижных кречетов 06:04
Трамп: Импичмент приведет меня к победе на выборах 05:22
Почти 2 тысячи человек мобилизованы для борьбы с пожарами в Австралии 05:15
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
27.11.2019 08:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог рассказал, какое состояние предупреждает о раке поджелудочной

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как ранее выяснили исследователи, основными факторами риска развития рака поджелудочной железы - одного из самых агрессивных и смертельных видов рака - являются ожирение, курение и частое употребление алкоголя.

Фото: depositphotos.com
Тюменские врачи начали лечить рак поджелудочной железы йодом

Сложность в том, что далеко не всегда специалистам удается вовремя диагностировать недуг, который порой проявляется только на поздней стадии. Есть и более ранние симптомы, на которые люди попросту не обращают внимания.

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер, который также является директором внутренней клиники, занимающейся исследованием опухолей, в Университетской больнице Эссена, рассказал, как может себя проявлять злокачественная опухоль.

Два основных симптома - частые "необъяснимые" боли в спине и потеря аппетита. Кроме того, эксперт пояснил, что есть связь между развитием рака и сахарным диабетом. Особенно это проявляется у пожилых людей. Так, если у человека старше 60 лет, который не имеет проблем с лишним весом, диагностировали диабет, то это требует срочного обследования поджелудочной железы, передает Focus.de.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным