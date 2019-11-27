Онколог рассказал, какое состояние предупреждает о раке поджелудочной

Как ранее выяснили исследователи, основными факторами риска развития рака поджелудочной железы - одного из самых агрессивных и смертельных видов рака - являются ожирение, курение и частое употребление алкоголя.

Сложность в том, что далеко не всегда специалистам удается вовремя диагностировать недуг, который порой проявляется только на поздней стадии. Есть и более ранние симптомы, на которые люди попросту не обращают внимания.

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер, который также является директором внутренней клиники, занимающейся исследованием опухолей, в Университетской больнице Эссена, рассказал, как может себя проявлять злокачественная опухоль.

Два основных симптома - частые "необъяснимые" боли в спине и потеря аппетита. Кроме того, эксперт пояснил, что есть связь между развитием рака и сахарным диабетом. Особенно это проявляется у пожилых людей. Так, если у человека старше 60 лет, который не имеет проблем с лишним весом, диагностировали диабет, то это требует срочного обследования поджелудочной железы, передает Focus.de.