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27.11.2019 08:15
Рубрика: Общество

Отдать ребенка в сад или оставить с бабушкой? Советы эксперта

Текст: Ксения Колесникова
В детсаду дети часто болеют, к нему нужно привыкать, а рядом - бабушка, которая готова посидеть с внуком, - вот так вам повезло. Как сделать правильный выбор? Стоит ли все-таки отдавать малыша в детсад? Об этом порталу растимдетей.рф, созданному в рамках нацпроекта "Образование", рассказала семейный психолог Наталья Ковшарь.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Плюсы детского сада

Четкий распорядок дня: питание, обучение, игры, прогулки.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Жизнь в коллективе не всегда безоблачна, но она дает шанс ребенку быстрее социализироваться: он научится заводить друзей и даже строить отношения с другими взрослыми. Еще один бонус садика - малыш быстрее станет самостоятельным, - говорит Наталья Ковшарь. - Если он пока не может завязывать шнурки на ботинках, то, глядя на других, быстро научится".

А еще в детсаду, как правило, у ребят гораздо больший "набор" развивающих игр: ролевые, коллективные игры помогают детям учиться взаимодействовать, соблюдать правила и ставить себя на место другого человека.

Плюсы бабушки

"Если бабушка готова посвятить время внукам, значит, она уже не торопится на работу, - говорит Наталья Ковшарь. - Она может уделять малышу много внимания: отвечать по двадцать раз на один и тот же вопрос, рассказывать о семейной истории и слушать ребенка. Или, к примеру, показывать, как варит кашу, как печет пирог. Общение с бабушкой, скорее всего, даст возможность внуку полностью проявить свои интересы: он будет сам выбирать игры, книги. Заниматься вместе с бабушкой тем, что ему по-настоящему интересно".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Как сделать выбор

"Если ребенок общительный и активный, если легко идет на контакт, то, вероятно, лучше ему будет в садике, - говорит психолог. - Если малыш спокойный и стеснительный, если его не очень-то интересуют другие дети и он плохо адаптируется, то ему комфортнее с бабушкой. Можно попробовать вернуться к вопросу о садике через какое-то время".

При этом свой "набор" социальных контактов он может добрать на детской площадке или на развивающих курсах.

А еще можно совмещать бабушку и детский сад. "Если бабушка может забирать ребенка пораньше, неспешно идти вместе с ним домой, выслушивать его, помогая переживать события дня - это бесценная помощь родителям", - говорит Наталья Ковшарь.

Правда, есть нюансы, которые нужно учитывать. Во-первых, у бабушки должно быть достаточно сил и здоровья. Во-вторых, она не должна быть "главным воспитателем" в семье.

Фото: Сергей Куксин
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"Для выбора в пользу семейного воспитания необходимо, чтобы бабушки и дедушки признавали авторитет родителей, - объясняет психолог. - Хорошая установка: "Твои мама и папа - главные, они молодцы, а я им помогаю".

Порой родителям кажется, что бабушки и дедушки, которые сами были мамами и папами, должны понимать, как растить детей. Но всегда полезно напомнить страшим родственникам о привычках и характере ребенка, о его режиме и любимой еде…

"Хорошо, если бабушка будет точно все это знать, - говорит Наталья Ковшарь. - Лучше сразу договориться, чего вы ждете от нее, а она - от вас. Именно родители должны все организовать: купить продукты, оставить инструкцию, что спросить у врача, дать точное расписание занятий в кружках. Не забывайте - бабушка - помощница, но не домработница. Чаще благодарите человека, который поддерживает вас и проводит время с вашим ребенком".

Общество Семья и дети Общество Образование
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