Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список

Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств. Из новой "дорожной карты", с которой смогли ознакомиться жители Израиля, стало известно, что ожидать обновления не стоит до января 2020 года, пишет SamMobile.

Ранее указанной даты апдейт не получат даже флагманские Galaxy S10 и Galaxy Note10. В январе вместе с ними обновится и Galaxy Note9, а вот модель S9 - лишь в апреле. Впрочем, сроки могут меняться в зависимости от страны.

Полный список смартфонов (и планшетов) Samsung, которые обновятся до Android 10 в течение следующего года, выглядит так:

- Galaxy A7

- Galaxy A9

- Galaxy S9

- Galaxy S9+

- Galaxy J6

- Galaxy J6+

- Galaxy J8

- Galaxy Note9

- Galaxy A10

- Galaxy A10s

- Galaxy A20

- Galaxy A20s

- Galaxy A30

- Galaxy A30s

- Galaxy A50

- Galaxy A70

- Galaxy A80

- Galaxy S10e

- Galaxy S10

- Galaxy S10+

- Galaxy Note10

- Galaxy Note10+

- Galaxy Tab A8''

- Galaxy Tab A 10''

- Galaxy Tab S5e

- Galaxy Tab S6

- Galaxy Tab A 10.5

- Galaxy Tab S4 10.5