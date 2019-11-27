Почти 30 смартфонов Samsung получат Android 10. Вот их список

Каждый год Samsung публикует план по выпуску новых версий Android для своих устройств. Из новой "дорожной карты", с которой смогли ознакомиться жители Израиля, стало известно, что ожидать обновления не стоит до января 2020 года, пишет SamMobile.
Ранее указанной даты апдейт не получат даже флагманские Galaxy S10 и Galaxy Note10. В январе вместе с ними обновится и Galaxy Note9, а вот модель S9 - лишь в апреле. Впрочем, сроки могут меняться в зависимости от страны.
Полный список смартфонов (и планшетов) Samsung, которые обновятся до Android 10 в течение следующего года, выглядит так:
- Galaxy A7
- Galaxy A9
- Galaxy S9
- Galaxy S9+
- Galaxy J6
- Galaxy J6+
- Galaxy J8
- Galaxy Note9
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A20
- Galaxy A20s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A50
- Galaxy A70
- Galaxy A80
- Galaxy S10e
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy Note10
- Galaxy Note10+
- Galaxy Tab A8''
- Galaxy Tab A 10''
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab A 10.5
- Galaxy Tab S4 10.5