Полки в новых вагонах станут длиннее

На вокзалах в следующем году установят три макета некупейных вагонов будущего, чтобы их смогли оценить пассажиры, рассказали журналистам представители "Федеральной пассажирской компании" (ФПК). В производство новые вагоны запустят в 2023 году, пока специалисты стараются учесть все нюансы.

Макет первого концепта уже был представлен широкой публике на форуме "Транспортная неделя". Этот вариан проработан больше всего, отметил Александр Лошманов, замглавы по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" (он будет строить новые вагоны). Пассажирские полки в первом варианте располагаются привычно. В вагоне будет 9 открытых купе, 2 из них останутся традиционными, а в 7 установят жесткую трансформируемую перегородку. Ее можно отодвинуть либо закрыть.

Второй концепт предполагает продольное расположение полок в шахматном порядке. При этом полки стали длиннее, а пространства больше. Главный вопрос, как сохранить возможности для общения, если едут пассажиры с детьми или в компании, отметил Лошманов.

Третий вариант - "елочка": полки расположены под углом, у каждого места появляется небольшое индивидуальное пространство со столиком. Главная задача в этом случае - найти достаточно места для размещения багажа.

Независимо от концепции расположения пассажирских мест все вагоны будут наполнены новой начинкой. Это расширенные полки в зоне верхней части туловища, чтобы можно было свободно класть руки, индивидуальные шторки вдоль полок, персональные шкафчики, светильники, воздуховоды, розетки, Wi-Fi.

Вагоны расширят на 30 сантиметров, это решит проблему торчащих ног

Наконец, возможно, одно из самых важных решений - вагоны расширят на 30 см, благодаря чему увеличатся полки. "Новый габарит только что принят в работу. Это позволит решить проблему торчащих ног в плацкартных вагонах", - отметил Лошманов.

После запуска новых вагонов в серийное производство ФПК планирует в год менять по 300-400 вагонов.

Изменится и само по себе традиционное деление вагонов. Купейные и плацкартные вагоны уйдут в прошлое, причем уже со следующего года. На маршруты выйдет четыре типа поездов - дневные и ночные экспрессы, традиционные поезда и туристические поезда. А вагоны будут делиться на четыре класса обслуживания - бизнес, комфорт, эконом и бюджет, напомнила заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.

А пока на маршруты начали выходить модернизированные составы. Они сформированы в виде двухвагонных сцепов из плацкартных и купейных вагонов. Такая конструкция позволила создать более комфортные условия для пассажиров. Первый такой состав вчера отправился из Москвы в Белгород. Всего ФПК получит в течение семи лет 3730 пассажирских вагонов. В 2019 году поступит 524 вагона, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.