Стало привычным, что за медицинской помощью, чтобы все было сделано качественно, россияне едут за границу. Но тенденция изменилась. Так, в первом полугодии 2019 года в Россию приехали лечиться 530 тысяч иностранцев, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Чаще всего в нашу страну едут к кардиологам, стоматологам, офтальмологам, травматологам-ортопедам. Какие в регионах практикуются уникальные медицинские манипуляции и во сколько это обойдется пациенту, выяснили корреспонденты "Российской газеты".