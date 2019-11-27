Стало привычным, что за медицинской помощью, чтобы все было сделано качественно, россияне едут за границу. Но тенденция изменилась. Так, в первом полугодии 2019 года в Россию приехали лечиться 530 тысяч иностранцев, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Чаще всего в нашу страну едут к кардиологам, стоматологам, офтальмологам, травматологам-ортопедам. Какие в регионах практикуются уникальные медицинские манипуляции и во сколько это обойдется пациенту, выяснили корреспонденты "Российской газеты".
Вылечила семь зубов за одну поездку
Установить пломбу дороже. Минимальная цена на так называемую световую пломбу в частных кабинетах составляет 1200 рублей, в государственных поликлиниках - 1000-1500 в зависимости от качества оборудования, которым оснащена такая клиника. Впрочем, устаревших бормашин нет уже нигде. Однако в государственных клиниках все еще пользуются оборудованием, выпущенным 15-20 лет назад. В частных кабинетах оно, конечно, более современное.
В указанную сумму, как правило, входит услуга по снятию воспаления десен, прочистке каналов, удалению зубного камня, а также стоимость обезболивающего укола. Установка обычной пломбы без укола - 500 рублей. Повторный визит, профилактический, во многих кабинетах бесплатный. В некоторых за это взимают 100-150 рублей.
В итоге мне удалось поставить пломбы на семь зубов, которые меня беспокоили. И это обошлось мне всего в 8 тысяч рублей. Коллеги, когда я им рассказала, где и за сколько обошлось мне лечение у стоматолога, восприняли это скептически. А некоторые не преминули добавить, что цемент, наверное, был некачественный и пломбы через пару недель выпадут. Прошло уже три месяца, и идти снова к зубному причин нет.
Люди грязи не боятся
Как рассказывает руководитель клинического санатория Игорь Довгань, недавно после инсульта реабилитировался пациент из Китая. С очень хорошими результатами уехал отсюда житель Екатеринбурга. Его привезли на инвалидной коляске, а ушел он с тростью, на своих ногах. Мужчина прибыл на реабилитацию со спинномозговой травмой на уровне 2,3,4 шейных позвонков. Врачи в учреждении, где пациент лечился, сказали, что в лучшем случае он будет двигать только головой.
Санаторий проводит лечение 12 групп заболеваний, а также медицинскую реабилитацию после перенесенных заболеваний и травм, включая травмы спинного и головного мозга. Люди готовы ехать издалека, потому что в других местах нет таких уникальных природных лечебных факторов: по липидному, аминокислотному и витаминному составу сакская грязь в семь раз активнее грязи Мертвого моря. За последние годы санаторий обновил свою лечебную базу на 90 процентов.
Знаменитости облюбовали наше Мертвое море
Именно израильское Мертвое море чаще всего сравнивают с оренбургским курортом. И не только по содержанию целебных солей в воде - более 300 миллиграммов на литр, но и по популярности.
- Семь небольших соленых озер Соль-Илецка, что в 70 километрах южнее Оренбурга и в 30 километрах от границы с Казахстаном, всего за три летних месяца собирают более миллиона приезжих, - рассказал оренбургский писатель и краевед Игорь Храмов. - За сезон в городке, где проживают всего 27 тысяч человек, население увеличивается в несколько раз. На территорию озер каждый день заходят до 30 тысяч человек.
О том, что местное население активно использует для лечения здешнюю воду и грязи, писал еще академик Паллас, посетивший Соль-Илецк в 1769 году. А в 1852 году здесь был открыт один из первых курортов в России. Однако возможность лечиться в Соль-Илецке круглогодично появилась лишь 45 лет назад, когда по инициативе врача Равиля Абдрахманова была построена водогрязелечебница с тремя спальными корпусами. В 1999 году Соль-Илецк вошел в составленный Минздравом России перечень 18 уникальных по природным лечебным факторам курортов России. По количеству солнечных дней - 285 в году - Соль-Илецк опережает сицилийское Палермо. Насыщенный солью воздух, влажность которого всего 35 процентов, - природный ингалятор.
- Только не путайте нас с санаторием, - говорит главврач областного центра медицинской реабилитации Алексей Абдрахманов. - Наш центр уникален тем, что воздействие уникальных природных факторов сочетается с физиотерапией и новейшими технологиями лечения. В частности, для лечения болезней опорно-двигательного аппарата мы используем гравитационную терапию - таких установок в стране всего десять, а работают лишь 4-5 из них. Добавьте в этому магнито- и лазеротерапию, цветотерапию, подводное вытяжение, барокамеры, бальнеопроцедуры, лечение холодом при минус 195 градусов. Где еще можно получить все это в одном месте? Немаловажный фактор популярности нашего центра - его доступность. При наличии направления от врача лечение можно получить бесплатно - за счет средств ОМС. Пациент у нас проходит полную диагностику, по результатам которой ему назначается индивидуальная программа реабилитации.
Курортный сезон в Соль-Илецке - с середины мая до середины сентября. Еще пять-шесть тысяч человек приезжают в местный центр зимой.
Обитель Будды
Однако знатоки тибетской медицины, прошедшие специальные курсы и бесплатно принимающие пациентов в хуруле, очень популярны в Калмыкии, и к ним выстраиваются огромные очереди. Поэтому, чтобы попасть на прием, нужно записаться заранее и долго ждать.
Еще один лечебный центр, открывшийся в Элисте три года назад, объединяет в себе тибетскую и китайскую медицину. Здесь корреспонденту "РГ" рассказали о процедурах, которые относятся к традиционной восточной медицине. Так, например, название древнего массажа Гуа-ша можно перевести с китайского как "выскребать все плохое". Массаж осуществляется специальными пластинками на особых зонах лица и тела. Еще один вид массажа проводится с помощью камней, которые оказывают физическое и энергетическое воздействие на организм. Также в восточной медицине используется прижигание биологически активных точек на теле человека тлеющими палочками из специальных трав.
- Кроме того, практикуется точечный массаж и иглоукалывание, в том числе иглоукалывание активных точек на ушной раковине, стопах и руках. Еще используется микрокровопускание. В определенных зонах делаются проколы стерильной иглой, а затем ставятся банки. За счет этого идет отток крови, что помогает при некоторых заболеваниях. Применяются и специальные тибетские пилюли, созданные на основе трав. Такая экзотика очень привлекает туристов, причем не только из соседних регионов - Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей. Чтобы испытать особенности восточной медицины, в Калмыкию едут жители Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов. Приезжают и иностранцы. Недавно были, например, пациенты из ЮАР и Финляндии. Кто-то едет к родственникам или по делам и заодно хочет поправить здоровье. А кто-то специально выезжает на конкретные процедуры к конкретному врачу, - рассказывает сотрудница центра восточной медицины Александра.
Возможно, скоро непривычная еще для россиян оздоравливающая процедура станут еще более доступной и для жителей Калмыкии, и для туристов. После недавнего визита калмыцкой делегации в Китай было подписано соглашение об открытии в республиканской больнице имени Жемчуева центра китайской народной медицины.
Шрамов не останется
Большинство зарубежных пациентов, разумеется, обращаются за стационарной помощью. Цена на необходимые им услуги у них на родине порой бывает в десять раз выше, чем в России, а качество соответствует международным требованиям.
- К нам приезжают в основном из Казахстана, Узбекистана, Германии и Китая. Из бывших республик едут, потому что на родине пациентов мало хороших врачей, нет какой-то аппаратуры. Обращаются за решением гинекологических проблем (ЭКО), урологических (камни в почках), лечением опухолей и за челюстно-лицевой хирургией. Из Германии едут бывшие соотечественники, потому что им проще сюда съездить и пролечиться, чем там оплачивать страховку. Например, лечат вены и геморрой. Китайцы обращаются из-за того, что в стране преобладает традиционная медицина, современная представлена в пяти крупных городах, в остальных только начинает развиваться, поэтому им приходится ездить лечиться в другие страны. Соответственно, они нуждаются во всех услугах больницы, - говорит врач.
- Мы сталкиваемся с разными ситуациями, - продолжает Корелин, - бывает, когда человек долго планировал поездку к нам и врачи уже успели ознакомиться с историей болезни. А бывает так, что внезапно появляется пациент, которого нужно срочно прооперировать. Обычная история, когда в больницу приезжают наши бывшие соотечественники по рекомендациям знакомых и родственников.
Экспорту услуг мешает то, что потенциальные клиенты не знают, что их готовы принять на Урале. Региональный Минздрав на международных конференциях рассказывает о свердловских клиниках, создает портал о больницах региона с информацией на разных языках. В специализированных выставках участвует и само медучреждение. Больница пытается также договориться о визовой помощи иностранцам, но консульства РФ в интересующих врачей странах на контакт пока не идут.
Летучий доктор спешит на помощь
Ларисе впервые в России одновременно пересадили сердце и печень - двойная трансплантация в принципе применяется не часто, а при паразитарном заболевании у пациентки этого не делали даже в мире, подобные случаи не описаны. Сложнейшую операцию выполнили в НМИЦ имени Мешалкина, лечение от осложнений Лариса проходила в областной больнице. Однако не стоит думать, что в Новосибирске иностранцам делают только уникальные операции - конечно, это не так.
- В 2018 году в стационаре нашего центра оказали помощь тремстам гражданам других государств, более тысячи пациентов из-за рубежа прошли лечение амбулаторно, - рассказала "РГ" руководитель отдела по работе с пациентами НМИЦ им. Мешалкина Ирина Беспаленко. - В основном к нам едут из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Беларуси, Китая. Если говорить о проблемах, с которыми обращаются, традиционно высок процент пациентов с ишемической болезнью сердца, которым требуется проведение коронарографии, стентирование, аортокоронарное шунтирование. Очень востребована детская кардиохирургия.
Ну а если больной не едет к врачу, то врач едет к больному: медики кардиохирургической клиники и сами выезжают за рубеж. В начале этого года спасли пятилетнего мальчика из Талгара (Казахстан). Мальчик страдал от врожденного порока сердца - двустворчатого аортального клапана с выраженной недостаточностью.
- Для этой возрастной категории замена поврежденного клапана тканями легочной артерии больного, так называемая процедура Росса, - это оптимальный вариант, - рассказал руководитель центра новых хирургических технологий клиники Александр Богачев-Прокофьев. - Легочный клапан мы имплантировали в аортальную позицию вместо разрушенного аортального клапана. Выходной тракт правого желудочка реконструировали с применением клапаносодержащего кондуита из яремной вены быка.
Операция настолько сложная, что до этого на территории Казахстана ее выполняли лишь дважды.
За пределами Новосибирска известны не только кардиохирурги центра Мешалкина. Одна из самых трогательных историй, достойная киносценария, - командировка новосибирского нейрохирурга Кирилла Орлова в Волгоград. Он отправился туда после того, как подросток из города на Волге стал расклеивать объявления с просьбой помочь его маме - у нее была аневризма головного мозга, она нуждалась в очень редком препарате. "Летучий доктор", как после прозвали Кирилла Орлова, вылетел на юг и установил маме мальчика стент - такое вмешательство в Новосибирске поставлено на поток. Теперь женщина не нуждается в дорогостоящем лекарстве, да и сама операция для нее была бесплатной.
Пациентка могла бы получить помощь и в Новосибирске, но для этого пришлось бы ждать около двух месяцев для получения квоты. Между тем внутренний медицинский туризм, когда на лечение приезжают жители других регионов России, в Новосибирске развит неплохо: не в последнюю очередь благодаря оснащению клиник. Недавно "РГ" писала о том, как врачи сумели помочь семнадцатилетней девушке из алтайского села Сайдып, которая родилась с зеркальным расположением внутренних органов: печень у нее слева, а селезенка, наоборот, справа. Сердце, как у всех, слева, но перекачивает кровь по сосудам, которые "поменялись" местами: аорта отходит от правого желудочка, а не от левого. Из-за необычного порока у нее развилась сильная аритмия. Как правило, операции по ее купированию проводят через пункцию бедренной вены: при помощи особого катетера получают доступ к источнику патологического возбуждения сердечных сокращений. Но на этот раз расположение органов не позволяло прибегнуть к этому методу, и была использована роботизированная система Stereotaxis, управляющая особым катетером благодаря изменению магнитного поля. Ни в одной отечественной клинике такого робота больше нет.