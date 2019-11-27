Посол РФ рассказал, чем выгодно экономическое присутствие на Кубе

Нынешний год для российско-кубинских отношений выдался крайне насыщенным. На Кубу с официальными визитами приезжали глава правительства России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, а президент Кубы Мигель Диас-Канель посещал Москву и Санкт-Петербург. О том, что стоит за возрождением утраченного было партнерства между нашими странами и каковы его перспективы в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал посол России на Кубе Андрей Гуськов.

С чем связано столь динамичное развитие двусторонних контактов?

Андрей Гуськов: Высокая интенсивность и насыщенность российско-кубинского диалога обусловлена рядом факторов как двустороннего, так и международного характера. Гавана - наш важнейший стратегический партнер и союзник в Латинской Америке и Карибском бассейне. Большое влияние на динамику двусторонних контактов оказывает достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень и существенно увеличившиеся масштабы российско-кубинского сотрудничества. Нас объединяет значительная общность подходов к основным вопросам глобальной и региональной повестки дня. В нынешней довольно напряженной обстановке в мире нам важно обеспечить тесную координацию позиций и взаимодействие.

За последний год взаимодействие между Москвой и Гаваной укреплялось не только на политическом направлении. Достигнуты и важные договоренности в экономической сфере, подписаны новые контракты. Какие из совместных проектов, на Ваш взгляд, наиболее значимые?

Андрей Гуськов: Действительно, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Гаваной развивается по восходящей.

За последние месяцы заключен целый ряд важных двусторонних соглашений и контрактов. В ходе визига в Гавану председателя правительства России Дмитрия Медведева в октябре подписан контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры острова между ООО "РЖД Интернешнл" и Союзом железных дорог Кубы, предусматривающий переоборудование и ремонт более 1000 километров железнодорожных путей, поставку соответствующей российской техники, профессиональную подготовку кубинских специалистов. Это - важнейший для Кубы проект, имеющий стратегическое значение. Он рассчитан на 10 лет, объем инвестиций - 1,9 миллиарда евро. Кстати, этот проект является крупнейшим зарубежным проектом РЖД.

Также в рамках визита состоялось подписание двусторонних документов по вопросам поддержания летной годности самолетов российского производства, эксплуатируемых кубинской авиакомпанией Кубана-де-Авиасион, поставок прокатного стана для металлургического завода в городе Лас-Тунас. По линии АО "Зарубежнефть" запущен пилотный проект по повышению нефтеотдачи месторождения "Бока-де-Харуко", который позволяет впервые применить на Кубе российский передовой опыт горизонтального бурения скважин.

В ходе визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Россию в конце октября подписан дополнительный протокол к соглашению о сооружении четырех энергоблоков для тепловых электростанций "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана".

К числу знаковых проектов, безусловно, следует отнести создание в пригороде кубинской столицы предприятий по сборке автомобилей "Урал", "ГАЗ", автобусов "ПАЗ". Они примечательны еще и тем, что это первые производства, созданные на Кубе при российском участии в постсоветский период.

У нас есть планы наращивания сотрудничества практически во всех отраслях кубинской экономики. Успешно продвигаемся вперед в проработке и реализации совместных проектов, в частности, в сфере зеленой энергетики, сельского хозяйства, легкой промышленности, научно-технического сотрудничества, здравоохранения и биофармацевтики, использования мирного атома. В последнем случае речь идет о создании центра облучения в Республике Куба.

Российские компании и предприятия заинтересованы в расширении своего участия в реализации Национального плана социально-экономического развития Кубы до 2030 года, в том числе с учетом недавно представленного партнерами портфеля предложений для иностранных инвесторов на 2019-2020 годы.

В памяти россиян, особенно старшего поколения, по-прежнему много воспоминаний о советско-кубинской дружбе. Строго говоря, о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве с точки зрения экономики тогда речи не шло. По сути, это были безвозмездные поставки советских товаров на Кубу. Не существует ли сейчас угрозы возврата к такой же модели? Насколько экономически оправдано российское присутствие на острове?

Андрей Гуськов: Российско-кубинское сотрудничество сегодня носит прагматический и взаимовыгодный характер. Такой подход закреплен в базовых двусторонних документах, в частности, в Декларации о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба и реализуется па практике.

В нашем сотрудничестве широко используются российские кредитные средства. Но ни о каких безвозмездных поставках речи не идет.

На Кубу экспортируется целый ряд российской машинотехнической продукции: оборудование для нефтедобычи, производства электроэнергии, для металлургических заводов, автомобили "КАМАЗ", "УРАЛ", "ГАЗ", "ЛАДА", локомотивы, железнодорожные вагоны и другое. Соответствующие заказы важны для наших предприятий и имеют перспективу роста.

Не вызывает сомнения, что по мере продвижения процесса актуализации модели социально-экономического развития на Кубе, а эта задача поставлена ее руководством и активно воплощается в жизнь, конкуренция на местном рынке среди зарубежных партнеров будет только возрастать.

На острове уже сегодня много экономических проектов весьма привлекательных для иностранного бизнеса, в том числе в сфере туризма, энергетики, транспорта, промышленности, информационно-коммуникационных технологий, мирного атома, фармацевтики и других. Нам важно обеспечить возможность участия в них российских компаний.

Куба уже на протяжении шести десятилетий находится под мощнейшим давлением со стороны США, в последнее время блокада лишь усиливается. Оказывает ли это влияние на отношения Гаваны и Москвы?

Андрей Гуськов: В ходе текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН недавно была принята голосами 187 государств, то есть практически всеми, за некоторым исключением, очередная ежегодная резолюция о необходимости прекращения торговой, экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США. Это убедительное проявление широкой солидарности международного сообщества с Гаваной, против которой Вашингтон продолжает применять, а в последнее время особенно ужесточил неправомерные односторонние принудительные меры.

В такой сложной ситуации мы оказываем всю необходимую поддержку кубинским друзьям. Разумеется, работаем над тем, как надежно защитить наше торгово-экономическое сотрудничество от экстерриториального санкционного законодательства.

В последнее время в России на высшем государственном уровне все чаще говорят о необходимости отказа в мировой торговле от американского доллара как от дискредитировавшей себя валюты, подверженной политической конъюнктуре. Собственно, с рядом стран Москва уже ведет торговый обмен в нацвалютах. Как в этом плане обстоит ситуация в случае с Кубой, существуют ли такие планы?

Андрей Гуськов: Да, такая возможность рассматривается. Переход на расчеты в двусторонней торговле в национальных валютах позволил бы существенно укрепить ее устойчивость к внешнему давлению.

Несмотря на заметное увеличение присутствия России на Кубе, главным торговыми партнерами острова по-прежнему является Евросоюз и Китай. Как такая конкуренция влияет на сотрудничество Москвы с Гаваной?

Андрей Гуськов: Международная торговля объективно сопряжена с экономической конкуренцией. Последняя, как известно, считается "двигателем" коммерческих связей. Кубинский рынок не исключение. Отечественные компании и предприятия готовы осваивать его в конкурентной борьбе с другими зарубежными экономоператорами. В нашем сотрудничестве с Гаваной обеспечены необходимые для этого условия. Эффективным механизмом диалога и взаимодействия является Российско-Кубинская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, XVII заседание которой успешно прошло в сентябре в Москве. Ее работа четко ориентирована на расширение и диверсификацию двустороннего сотрудничества, в том числе взаимной торговли.

В настоящий момент Куба вошла в эпоху перемен. На острове утверждена новая конституция, в Республике появился президент, вновь вернулась должность премьер-министра. Частично разрешена частная собственность, появился мобильный интернет. Как Вы думаете, продолжится ли модернизация общественно-политической жизни страны?

Андрей Гуськов: В этом нет никаких сомнений. Важнейшей задачей кубинского государства остается актуализация его социально-экономической модели с упором на внедрение, как здесь отмечают, экономических методов управления народным хозяйством. Другим приоритетом объявлена информатизация кубинского общества. Эти и другие процессы модернизации берут свои вступившей в силу в текущем году новой конституции Республики, так что их последовательный поступательный характер гарантирован основным законом страны.

По собственному опыту мы знаем, насколько непрост путь трансформаций такого масштаба. Хочу пожелать кубинским друзьям, чтобы их дорога на этом поприще была успешной.

Мы и в этом плане готовы оказать необходимую поддержку нашим партнерам. Речь идет о предоставлении кубинцам российских модельных законов в основных областях, в которых им предстоит принять новое законодательство в соответствии с действующей Конституцией.

В начале этого года кубинской революции исполнилось 60 лет. Несмотря на это, по-прежнему многие связанные с теми событиями люди находятся у власти, занимают важные государственные посты. По-прежнему ли они сохраняют непоколебимую веру в те революционные идеалы? Чувствуется ли революционная романтика в большой политике или все же она осталась уделом туристов?

Андрей Гуськов: На Кубе бережно хранят наследие своей Революции. Память о ее апостолах, прежде всего, команданте Фиделе священна. В этом отношении я не подразделял бы нынешних кубинцев на разные политические поколения.

Но, как и в любой другой стране, помимо связи времен и поколений, здесь есть и разница в них. И это абсолютно нормально и свидетельствует о том, что Куба развивается в русле доминирующих в мировой практике тенденций.

Возвращаясь к Вашему вопросу, хочу сказать, что приверженность идеалам своей Революции - это характерная черта кубинской политики. Это, если хотите, ее знамя.

При каких обстоятельствах состоялось Ваше знакомство с Раулем Кастро и какое впечатление на Вас произвело?

Андрей Гуськов: Впервые я увидел этого человека близко в 2014 году, когда в составе одной из российских делегаций посетил Гавану и присутствовал на встрече Рауля Кастро с ее руководителем. То удивительно яркое впечатление, которое он произвел на меня тогда, сохраняется до сих пор и только усилилось после недавних встреч Кастро с Дмитрием Медведевым, Валентиной Матвиенко, Николаем Патрушевым, на которых мне выпала честь присутствовать. Он и сегодня человек с острым умом, прекрасной памятью и тончайшим юмором, заряжающий собеседников своим оптимизмом и энергией.

Вы специалист по латиноамериканским странам, а посольство на Кубе возглавляете уже больше года. В чем особенность работы на Острове Свободы?

Андрей Гуськов: Наши рабочие отношения с кубинскими коллегами носят самый тесный и доверительный, по-настоящему товарищеский характер. Есть ощущение, что работаем в одной общей команде, хотя, естественно, поиск оптимальных взаимовыгодных решений тех или иных вопросов двусторонней повестки дня не обходится без дискуссий, иногда даже довольно сложных переговоров. Но вот этот особый дух товарищеского взаимодействия в российско-кубинских связях, он дорогого стоит и очень помогает в работе.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"