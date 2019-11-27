Наиболее популярными транспортными приложениями в 2019 году стали "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты", Google Maps и их аналог - Maps.me, рассказали "Российской газете" в группе компаний "АвтоСпецЦентр".

Эти приложения позволяют построить оптимальный кратчайший маршрут, получить актуальную информацию о пробках, данные о ближайших АЗС, кафе и парковках. "Не менее востребованными стали приложения "HUD АнтиРадар" - цифровой спидометр с функцией напоминания о превышении скорости и радар-детектор, предупреждающий о камерах, MultiGO - программа мониторинга цен на разных АЗС, и МЭТР - агрегатор услуг по эвакуации и техпомощи", - добавили аналитики.

Транспортные приложения активно развиваются, стремясь дать водителям больше, нежели просто "маршрут в объезд пробок". "Например, вам нужно кафе. Создаем в поиске запрос "где поесть" и видим результаты. Можно посмотреть по фотографиям, какая атмосфера, почитать отзывы, посмотреть цены, рейтинг. Недавно мы добавили меню. Теперь можно посмотреть, подходит ли вам еда, которую там готовят", - рассказал Олег Левчук, руководитель "Яндекс.Карт".

Приложение "Яндекс.Карты" в честь 15-летия, как уже писала "РГ", обновило содержимое: появился ряд новых функций, а всю необходимую информацию о транспорте собрали на одном экране.

У человека в смартфоне установлено в среднем 35 мобильных приложений, около пяти из них - транспортные. К 2025 году услугами транспортной мобильной индустрии будет пользоваться 5,9 млрд мобильных абонентов, или 71% всего населения, приводит данные "АвтоСпецЦентр".

Приложения стремятся совместить информацию о транспорте и услугах

"Изначально это были просто карты, и ни о какой мобильности речи не шло. Соединение "поисковик + карты" и развитие рынка смартфонов сделало этот тандем невероятно востребованным. Сегодня мы наблюдаем следующую ступень эволюции: подсказки и рекомендации. Приложения предлагают нам сервис, который не только заботится о том, чтобы мы смогли попасть в нужное место, но и помогают выбрать это место. Следующим этапом развития закономерно станет внедрение MaaS (мобильности как услуги)", - прогнозирует руководитель группы платежных систем CITYLIFE Олег Макаров.

В будущем все доступные режимы транспортировки (как частные, так и общественные) будут объединены в платформу, которая управляет поездками и платежами. "MaaS обеспечит планирование и заказ поездок от начала до конца: бронирование, электронные билеты и платежные услуги по всем видам транспорта, общественным и частным, с учетом возможных вариантов и предпочтений пользователя", - поясняет Олег Макаров.