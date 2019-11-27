В Швейцарии в штаб-квартире Международной федерации баскетбола (ФИБА) прошла жеребьевка олимпийских квалификационных турниров.

Наши баскетболисты получат отличную возможность побороться за путевку на Игры в Токио-2020. Фото: РИА Новости

Напомним, что последние вакансии в мужском олимпийском турнире Токио-2020 будут разыграны в четырех независимых турнирах. Они пройдут 23-28 июня будущего года в Виктории (Канада), Сплите (Хорватия), Каунасе (Литва) и Белграде (Сербия).

На сегодня пять лучших команд мирового рейтинга (США, Испания, Австралия, Аргентина, Франция) уже получили прямые путевки в Токио по итогам Кубка мира (вместе с Японией, Нигерией и Ираном).

По итогам жеребьевки в Швейцарии стало известно, что сборная России свой турнир проведет в хорватском Сплите.

Соперниками команды Сергея Базаревича в группе "А" станут немцы и команда Мексики. В группе "B" встретятся хорваты, бразильцы и сборная Туниса.

Расписание турнира в Хорватии выглядит следующим образом:

23 июня. Германия - Мексика, Тунис - Бразилия.

24 июня. Мексика - Россия, Бразилия - Хорватия.

25 июня. Россия - Германия, Хорватия - Тунис.

27 июня. Полуфиналы.

28 июня. Финал.

В Белграде в группе "A" сыграют Доминиканская Республика, Новая Зеландия и Сербия. В группе "B" - Пуэрто-Рико, Италия и Сенегал.

В литовском Каунасе в группе "A" сойдутся Литва, Южная Корея и Венесуэла, в группе "B" - Польша, Словения и Ангола. Наконец, в канадской Виктории мы увидим следующие команды: в группе "A" - Канаду, Грецию и Китай, а в группе "B" - Чехию, Турцию и Уругвай.

По регламенту в этих группах участники сыграют в один круг.

По две лучшие сборные из каждой тройки выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче за олимпийскую путевку.

Тем временем пресс-служба Федерации баскетбола России сообщила, что Пермь примет матч квалификационного турнира чемпионата Европы-2021 между сборными России и Северной Македонии.

Эта встреча состоится 23 февраля 2020 года и станет первой домашней для команды Сергея Базаревича в новом цикле.

За три дня до этого россияне откроют отбор гостевым матчем с Италией.

Напомним, что в отборе на Кубок мира-2019 главная команда страны дважды принимала соперников в Перми и дважды выиграла, включая решающий поединок за попадание в Китай против сборной Финляндии.

41-й чемпионат Европы среди мужских сборных пройдет с 17 августа по 3 сентября 2021 года в Праге (Чехия), Тбилиси (Грузия), Милане (Италия), Кельне и Берлине (оба - Германия).

В квалификации участвуют 32 сборные, а игры пройдут в три "окна": в феврале и ноябре 2020 года, а также в феврале 2021-го.

В каждом из них сборная России проведет по два матча: первый в гостях, второй дома. Соперниками россиян по группе "B" помимо Северной Македонии и Италии станет сборная Эстонии.

В финальный турнир из каждой группы выходят по три команды, гарантированно включая хозяев.

Единая лига

Клуб Единой лиги ВТБ саратовский "Автодор" и тренер команды Евгений Пашутин договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Президент баскетбольного клуба Владимир Родионов отметил, что расставание прошло на хорошей ноте.

"Мы расстались с Евгением на очень хорошей ноте и с исключительно добрыми чувствами друг к другу. Пашутин - без преувеличения легенда саратовского "Автодора". Его заслуги и вклад в успехи клуба очень весомы. Но жизнь течет и меняется. На данном этапе пути у нас не получилось. Не хочу публично вдаваться в подробности, ведь Евгений является для нас слишком уважаемым человеком. По возвращении из Перми он сам пришел ко мне и признал, что что-то не складывается с этой командой, и мы приняли взвешенное решение", - цитирует Родионова официальный сайт команды.

Напомним, что в последнем матче Единой лиги под руководством Пашутина саратовцы уступили "Парме" 81:97.

И уже вчера новым главным тренером "Автодора" стал Предраг Крунич. 52-летний сербский специалист подписал контракт до конца нынешнего сезона.

"Я счастлив оказаться в клубе с большими традициями, - прокомментировал Крунич свое назначение. - Для меня это новый огромный вызов. Приложу максимум усилий, чтобы команда добилась успеха. Мы должны много работать".