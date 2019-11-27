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Рубрика: Власть

Путин откроет церемонию запуска газопровода "Турецкий поток"

Владимир Путин посетит церемонию открытия газопровода "Турецкий поток", - заявил помощник президента Юрий Ушаков. Дата пока не определена и будет известна после согласования с турецкой стороной.

Ушаков: Конкретики о возможном визите Путина в Палестину пока нет

"Да, визит с началом работы "Турецкого потока". Я не могу сказать когда, потому что это должно быть согласовано с турецкой стороной, еще пока рано говорить", - сказал Ушаков.

Он добавил, что Путин и Эрдоган по телефону обсудили этот вопрос и договорились о проведении встречи, посвященной открытию газопровода.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка обеспечит газом Турцию, вторая - страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Газопровод "Турецкий поток"
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