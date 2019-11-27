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Рубрика: Власть

Путин получил подарок от главы Давосского форума

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Россия работает в унисон с Давосом, проводя экономические форумы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Всемирного экономического форума, профессором Женевского университета Клаусом Мартином Швабом.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Проблем в мировой экономике все больше, констатировал российский лидер. "Темпы мирового ВВП снижаются, и мировой торговли вообще, по данным ВТО, вместо прогнозируемых 4 процентов, рост - 1,2 процента", - заметил он.
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Поэтому такие международные площадки, как Всемирный экономический форум в Давосе, востребованы, поддерживают людей в стремлении работать открыто, в рамках международного права, способствуют установлению контактов между бизнесменами и представителями власти, считает Путин. "Российские представители всегда принимали и будут принимать участие в работе форума", - заверил он.

"Мы со своей стороны тоже проводим аналогичные мероприятия, которые, конечно, нацелены прежде всего на установление деловых контактов с партнерами России - Петербургский экономический форум, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на юге, - напомнил президент. - Так что мы берем с вас пример, и надеюсь, вас не подводим, а работаем, так сказать, в унисон".

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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"Наша цель - как вы уже сказали - способствовать укреплению сотрудничества между деловым сообществом и госструктурами. Мы убеждены, что существенные вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, будь то проблемы климата и экологии, или проблемы экономического роста, могут быть решены только путем сотрудничества, причем на глобальном уровне", - сказал Шваб.

Глава Всемирного экономического форума преподнес Путину свою книгу "Четвертая промышленная революция". "Меня некоторые называют отцом четвертой промышленной революции, я написал об этом книгу", - пояснил он.

Власть Работа власти Президент Давосский форум
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