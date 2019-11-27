Путин рассказал о влиянии тренера Рахлина на его судьбу

О том, какое значение в жизни президента сыграл его первый тренер Анатолий Рахлин, в фильме "Тренер" на Первом канале рассказал глава государства Владимир Путин.

"Я его и любил. По сути, Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные. В этом смысле повлиял на мою судьбу", - заявил президент.

"В какой-то момент у меня родители стали возражать против того, что я начал активнее заниматься спортом. Они считали, что это отвлекает меня от школы, нужно на этом сосредоточиться и так далее. А вообще, это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: "Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься", - передал детали разговора глава государства.

И тогда Рахлин пришел в дом Путиных, побеседовал с родителями ученика и сумел убедил их, что спорт поможет их сыну не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, но и "по жизни". "И они согласились", - вспомнил президент.

Еще Путин рассказал, как Рахлин подбирал ребят к себе в группу. "Те, кто подтянулись 15, могли бы 25", - говорил он. Но не захотели. "Такую задачу ставил: подтянитесь столько, сколько можете. И вот те, кто 12-13-14, из последних сил делали, руки дрожали, всем телом дрожали, но делали до последнего - вот таких он брал. Почему? Потом стало понятно: по характеру. Если есть характер - будут результаты", - пояснил глава государства.

Рахлин никогда не просил главу государства ни о чем, кроме развития спорта и поддержки юных спортсменов. Все просьбы были только по делу, также заметил Путин.

Сегодня по случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Рахлин, президент посетит клуб дзюдо "Турбостроитель" в Санкт-Петербурге: пообщается с ветеранами клуба и спортсменами, а также вручит награды. Путин тренировался у Рахлина с 11 лет. Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин умер в августе 2013 года.