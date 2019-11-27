Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса

Употребление снюса, табачного продукта для рассасывания, вызывает у детей и подростков никотиновую зависимость, провоцирует агрессивное поведение, а также ухудшает сон, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В ведомстве предупреждают родителей, что снюс становится все более популярным в молодежной среде. Причем производители не гнушаются делать упаковки этого табачного продукта в виде леденцов и мармеладок, чтобы привлечь детей.

Употребление снюса крайне опасно. При рассасывании никотин всасывается в кровь в обход легких и приводит к интоксикации. В результате подростки не только получают никотиновую зависимость, но становятся более агрессивными. Кроме того, у детей ухудшается сон, и может меняться аппетит.

Чтобы избежать приобщения подростка к пагубной привычке, специалисты областного Минздрава советуют родителям чаще общаться с ребенком и повышать уровень взаимодоверия. Если же у подростка уже есть зависимость от снюса, то на свои силы лучше не полагаться, а сразу обратиться за помощью к специалисту-наркологу.