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Рубрика: Общество

Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Torarm/wikipedia.org Фото: Torarm/wikipedia.org
Фото: Torarm/wikipedia.org

Употребление снюса, табачного продукта для рассасывания, вызывает у детей и подростков никотиновую зависимость, провоцирует агрессивное поведение, а также ухудшает сон, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Фото: Pixabay
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В ведомстве предупреждают родителей, что снюс становится все более популярным в молодежной среде. Причем производители не гнушаются делать упаковки этого табачного продукта в виде леденцов и мармеладок, чтобы привлечь детей.

Фото: Елена Афонина / ТАСС
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Употребление снюса крайне опасно. При рассасывании никотин всасывается в кровь в обход легких и приводит к интоксикации. В результате подростки не только получают никотиновую зависимость, но становятся более агрессивными. Кроме того, у детей ухудшается сон, и может меняться аппетит.

Чтобы избежать приобщения подростка к пагубной привычке, специалисты областного Минздрава советуют родителям чаще общаться с ребенком и повышать уровень взаимодоверия. Если же у подростка уже есть зависимость от снюса, то на свои силы лучше не полагаться, а сразу обратиться за помощью к специалисту-наркологу.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Алкоголь и табак
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