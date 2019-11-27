Рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов мадридский "Реал" вышел в плей-офф турнира. В матче пятого тура группового этапа испанский гранд сыграл вничью с "ПСЖ" - 2:2.

Французский клуб еще две недели назад обеспечил себе участие в 1/8 финала. Несмотря на это, главный тренер парижан Томас Тухель выставил против "Реала" сильнейший состав. Единственное - остался в запасе Неймар. Возможно, Тухель решил наказать его за демарш во время матча с "Лиллем", когда бразилец выразил недовольство заменой, а может, форвард все еще не до конца восстановился после травмы.

В отличие от "ПСЖ", у "Реала" не было никаких проблем с мотивацией. Главная из них - отомстить французскому гранду за крупное поражение в первой встрече (0:3). Кроме того, в случае победы мадридцы все еще могли рассчитывать на первое место в группе. Что касается выхода в плей-офф, то "королевский клуб" пробился туда еще до своего матча благодаря ничьей в противостоянии "Галатасарая" и "Брюгге" (1:1).

Игра на "Сантьяго Бернабеу" получилась зрелищной и с удивительной развязкой. Большую часть встречи преимуществом владели хозяева. Дубль Карима Бензема, казалось, принесет им три очка. Но уже после 80-й минуты голы Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии помогли "ПСЖ" избежать поражения. А вместе с ней и определенной нервотрепки в последнем туре.

- Самое главное, что мы провели хороший матч и продолжаем прибавлять. Не люблю говорить это, но мы заслужили победу, - отметил рулевой "Реала" Зинедин Зидан. - Получилось отличное шоу. Соперник также был очень хорош. Мне на бровке было весело. Надеюсь, болельщикам тоже.

В свою очередь Тухель отметил действия голкипера "ПСЖ" Кейлора Наваса, а также рассказал о том, почему оставил в запасе Неймара.

- "Реал" показал, что он неслучайно выиграл трижды подряд Лигу чемпионов. Хочу отдельно сказать о Навасе. Он провел выдающийся матч, - считает немецкий специалист. - Боюсь ли я потерять Неймара: нет. Мы разговаривали с ним. Он пропустил шесть недель из-за травмы, поэтому я не захотел рисковать его здоровьем. Поверьте, у нас с ним хорошие отношения.

Не сумев обыграть парижан, "Реал" потерял шансы на первое место в группе

Первую победу в Лиге чемпионов при Жозе Моуринью одержал "Тоттенхэм". В драматичной борьбе лондонцы обыграли на своем поле "Олимпиакос" (4:2), уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Моуринью всего неделю тренирует "Тоттенхэм", но о нем уже говорят больше, чем о футболистах. Вот и после матча с греками почти все СМИ смаковали момент празднования португальцем второго гола своей команды. На радостях он побежал к мальчику, подающему мячи, и похвалил его за то, что в том эпизоде он быстро кинул мяч игроку лондонского клуба.

- Чтобы сделать это, нужно быть очень хорошим болбоем. С 10 до 16 лет я был как раз таким. Этот парень большой молодец. Он понимает игру, читает ее, а не просто смотрит на трибуны. Он живет футболом. Я хотел пригласить его к нам в раздевалку по окончании встречи, чтобы отпраздновать победу, но он исчез, - сказал Моуринью.

Первое место в этой группе застолбила за собой "Бавария". В пятом туре немцы разгромили на выезде "Црвену Звезду" (6:0), а форвард мюнхенцев Роберт Левандовски стал автором самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов. Поляк забил четыре мяча за 14 минут и 31 секунду. В общей сложности в 30 играх нынешнего сезона Левандовски отличился 33 раза.

- Мы были исключительно хороши. Я мог забить еще два гола, но важно, что мы повеселились, - заявил поляк.

Второй год подряд последнее место в группе в Лиге чемпионов занимает "Локомотив". В матче пятого тура москвичи проиграли на своем поле "Байеру" (0:2) и лишились всяких шансов на еврокубковую весну.

А ведь после победы в дебютной встрече с тем же "Байером" в Германии казалось, что "железнодорожники" как минимум займут третье место, а то и могут замахнуться на плей-офф Лиги чемпионов. Но команда Юрия Семина подходит к последнему туру группового этапа с тремя очками в активе.

- Мы все разочарованы. Сегодня я не увидел нашего, локомотивского духа, - отметил Семин. - Не хватило характера. А в целом, чтобы выходить из группы в Лиге чемпионов, нужно обладать более обширным и качественным составом. Нужно больше ротации, конкуренции. Конечно, нам помешали травмы ведущих игроков. Но я все равно хочу извиниться перед болельщиками.